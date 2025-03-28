https://ria.ru/20250328/putin-2007825716.html
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине
Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:15:00+03:00
2025-03-28T00:15:00+03:00
2025-03-28T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском конфликте."Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине
Путин: Россия пыталась прекратить войну, которую начала не она