https://ria.ru/20250328/putin-2007825716.html

Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине

Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине

Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском... РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T00:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском конфликте."Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html

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2025

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украина, россия, владимир путин