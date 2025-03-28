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Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 28.03.2025 (обновлено: 00:49 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007825716.html
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине
Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:15:00+03:00
2025-03-28T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском конфликте."Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007828538.html
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о причинах начала конфликта на Украине

Путин: Россия пыталась прекратить войну, которую начала не она

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она, сказал президент РФ Владимир Путин, говоря об украинском конфликте.
"Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали", - сказал Путин.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин заявил, что Россия предлагала мирное решение конфликта на Украине
00:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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