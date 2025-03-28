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Годы испытаний и бедствий. Мир вспомнил пророчество мольфара Нечая

Годы испытаний и бедствий. Мир вспомнил пророчество мольфара Нечая - РИА Новости, 28.03.2025

Годы испытаний и бедствий. Мир вспомнил пророчество мольфара Нечая

Он называл себя последним потомком древних карпатских мольфаров. Испокон веков им была дана способность лечить людей и предвидеть будущее. Свое последнее... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:05:00+03:00

2025-03-28T19:05:00+03:00

2025-03-28T19:05:00+03:00

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россия

европа

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Он называл себя последним потомком древних карпатских мольфаров. Испокон веков им была дана способность лечить людей и предвидеть будущее. Свое последнее предсказание Михаил Нечай сделал почти 20 лет назад. Оно касалось судьбы России. О том, насколько оно было точным, мир задумался лишь теперь.Последний из угасшего родаВ культуре гуцулов, населяющих украинские Карпаты, мольфары имели особый статус. Издревле к ним обращались за помощью в трудную минуту. Если кто-то из односельчан тяжело заболевал, то родственники непременно шли к мольфару. Нередко к ним обращались, чтобы узнать о событиях грядущего.Считалось даже, что им под силу управлять стихией: менять погоду, вызывать дождь и грозу.Свое тайное знание мольфары передавали по наследству. Когда старейшему целителю приходило время умирать, он искал себе преемника. Причем не обязательно молодого.Так было и с Михаилом Нечаем.Его биография не изобилует крутыми событиями и вмешательством сверхъестественных сил. Он родился в 1930-м в селе Верхниц Ясенов в Ивано-Франковской области и всю жизнь прожил там. Работал бухгалтером.Однако, по его собственному признанию, всегда чувствовал в себе "некую силу". Нечай говорил, что невидимый дар, вероятно, передался ему от бабушки.В детстве они вместе много путешествовали по Украине. Михаил внимательно слушал ее рассказы о разных травах и кореньях – какие полезны людям, а какие могут причинить непоправимый вред. А вскоре мальчик понял, что может совершать странные вещи.Например, без всяких примочек остановил другу кровотечение из носа. А местному леснику вылечил тяжелую загноившуюся рану.Лишь на склоне лет Нечай узнал, что много лет назад старейший мольфар выбрал его своим преемником. Нестандартный подходВ юности Нечай часто помогал односельчанам. Нередко случалось, что за помощью – неофициально, конечно – к нему обращались и милиционеры. Поймать вора, выйти на след убийцы и многое другое…Со всем этим Михаил Нечай справлялся филигранно. Но как – объяснить не мог. "Я просто знаю. И все", – каждый раз отвечал он.После распада СССР его "необычная" деятельность стала легальной. Власти уже не относились с подозрением к "сумасшедшему из Украинской глубинки". И вскоре у дома Нечая стали собираться толпы страждущих.Одно время целитель даже согласился поработать в Ивано-Франковском неврологическом диспансере. Помогал в лечение алкоголиков и наркоманов.На склоне лет он тихо удалился в родное село. Предсказатель всегда тяготился славой. Но она сама к нему пришла. Пусть даже и после смерти.Погиб за правдуМольфар Нечай трагически погиб летом 2011-го. К нему домой приехала группа паломников. Среди них был один мужчина, который все время держался особняком. Он говорил, что желает побеседовать с целителем наедине. Мол разговор очень важный.Мольфар принял просителя и проводил в свою комнату. Супруга Нечая вспоминала потом, как услышала тихий вскрик. Подумал: "Пациент, наверное, "ойкнул". Такое часто случалось на приемах".Но вскоре незнакомец тихо вышел из комнаты и исчез. А когда супруга вошла в комнату, то увидела на полу окровавленного Нечая с ножом в горле. Медики уже ничего не могли сделать.Как рассказывал позднее на допросе убийца, он отомстил целителю за "ложное пророчество". Но, как показало время, предсказание мольфара было самым что ни на есть правдивым."Ее не будет на карте"В последней беседе Михайл Нечай говорил о судьбе двух соседних держав, двух братских народов – русского и украинского."Восток Украины окажется под влиянием России. Треть Закарпатья перейдет под контроль венгров и чехов, Галичина будет под польским влиянием, а Буковина – под румынским. После 2021 года Украина изменится и больше не будет существовать в своем прежнем виде", – говорил знахарь.Он также добавил, что с каждым разом Украина будет становится все ниже. "Мы вымираем – физически и духовно. И вскоре Украины уже не будет на карте", – твердил мольфар.Кроме того, по его словам, ко второй трети XXI века "в Европе разразится такая война, что испугается весь мир". Поэтому человечеству стоит пока не поздно одуматься.Предрек Нечай и судьбу России. Сверхдержаву ждут "годы тяжелейших испытаний и бедствий"."Но так надо – чтобы она вновь стала империей. В то время, как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок", – говорил мольфар.После этих слов убийца потребовал старика взять свои слова обратно. Но тот отказался. И в итоге погиб с правдой на устах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, европа