https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html

Экс-депутат Рады считает, что мощи святых из Киево-Печерской лавры продадут

Экс-депутат Рады считает, что мощи святых из Киево-Печерской лавры продадут - РИА Новости, 28.03.2025

Экс-депутат Рады считает, что мощи святых из Киево-Печерской лавры продадут

Проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры в Киеве и ревизия покоящихся там мощей закончатся их продажей на черном рынке, рассказал РИА Новости член движения... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:58:00+03:00

2025-03-28T09:58:00+03:00

2025-03-28T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры в Киеве и ревизия покоящихся там мощей закончатся их продажей на черном рынке, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых и взять у них образцы для ДНК-экспертизы. "Как правило, такая ревизия заканчивается тем, что исчезают святыни, потому что на черном мировом рынке хорошо идут и покупаются и мощи, и библии, и старинные иконы", - сказал Олейник. Как отметил бывший депутат рады, действия украинских властей можно охарактеризовать как "святотатство, которого не было никогда". При этом, по его словам, правоохранители не будут заниматься защитой православного населения, а обеспечат доступ в пещеры монастыря для тех, кто будет заниматься мародерством. "Как правило, вся тема мощей – это исключительно дело церкви. Государство не имеет права вмешиваться в эту тематику, потому что сама церковь признает, кто святой, а кто не святой… Но для того, чтобы нанести глубокую рану православным, сейчас начнут эти мощи тревожить", - подчеркнул он. Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2003989419.html

https://ria.ru/20250328/zaharova-2007862918.html

https://ria.ru/20250226/vsu-2001626536.html

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Варвара Скокшина

украина, киев, россия, владимир олейник, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь