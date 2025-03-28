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Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2025
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:44:00+03:00
2025-03-28T08:44:00+03:00
2025-03-28T11:27:00+03:00
экономика
технологии
москва
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samsung
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times."По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — говорится в материале.Журналист подчеркнул, что в Россию хотят вернуться такие крупные производители техники, как LG, Samsung и Hyundai.Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
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экономика, технологии, москва, киев, inditex, samsung, hyundai creta, россия, в мире
Экономика, Технологии, Москва, Киев, Inditex, Samsung, Hyundai Creta, Россия, В мире
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок