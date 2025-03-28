https://ria.ru/20250328/proizvoditeli-2007859231.html

Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2025

Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:44:00+03:00

2025-03-28T08:44:00+03:00

2025-03-28T11:27:00+03:00

экономика

технологии

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inditex

samsung

hyundai creta

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times."По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — говорится в материале.Журналист подчеркнул, что в Россию хотят вернуться такие крупные производители техники, как LG, Samsung и Hyundai.Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".

https://realty.ria.ru/20250327/rossija-2007639586.html

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