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Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2025
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08:44 28.03.2025 (обновлено: 11:27 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/proizvoditeli-2007859231.html
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2025
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times. РИА Новости, 28.03.2025
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экономика
технологии
москва
киев
inditex
samsung
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times."По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — говорится в материале.Журналист подчеркнул, что в Россию хотят вернуться такие крупные производители техники, как LG, Samsung и Hyundai.Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
https://realty.ria.ru/20250327/rossija-2007639586.html
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экономика, технологии, москва, киев, inditex, samsung, hyundai creta, россия, в мире
Экономика, Технологии, Москва, Киев, Inditex, Samsung, Hyundai Creta, Россия, В мире
Крупные производители техники хотят вернуться в Россию, пишут СМИ

KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники в Москве
Посетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Крупные корейские производители техники хотят вернуться в Россию, пишет издание Korea Times.
«
"По мере того как переговоры о перемирии между Москвой и Киевом набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют подготовку технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России", — говорится в материале.
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Журналист подчеркнул, что в Россию хотят вернуться такие крупные производители техники, как LG, Samsung и Hyundai.
Корея рассматривает Россию как ключевой рынок для диверсификации своих деловых интересов, особенно на фоне растущего давления американских пошлин, подчеркнул обозреватель.
Накануне итальянская компания Ariston сообщила, что возвращается в Россию.
С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
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