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В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом - РИА Новости, 28.03.2025
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08:08 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/primore-2007855449.html
В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом
В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом - РИА Новости, 28.03.2025
В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом
Прокуратура через апелляцию добивается наказания в виде реального лишения свободы предпринимателю из Дальнегорска Приморского края и его кухонному работнику,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:08:00+03:00
2025-03-28T08:08:00+03:00
происшествия
дальнегорск
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через апелляцию добивается наказания в виде реального лишения свободы предпринимателю из Дальнегорска Приморского края и его кухонному работнику, ранее приговоренных к ограничению свободы по делу о заражении 12 детей в местной школе туберкулезом, сообщает прокуратура Приморья. В апреле 2024 года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что число заболевших туберкулезом легких детей выросло до семи, еще у 67 детей диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Позже в управлении агентству уточнили, что работница пищеблока, подозреваемая в заражении детей туберкулезом в школе Дальнегорска, с 2019 года также страдает от ВИЧ-инфекции. 17 марта представитель краевой прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд назначил обоим фигурантам наказание в виде ограничения свободы. В ведомстве уточнили, что намерены обжаловать приговор. "Сегодня прокуратура города Дальнегорска внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об изменении приговора и назначении виновным наказания в виде реального лишения свободы", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом подали 16 исков на общую сумму в 19 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241218/botulizm-1989923770.html
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происшествия, дальнегорск, приморский краевой суд
Происшествия, Дальнегорск, Приморский краевой суд
В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом

В Приморье прокуратура оспорит приговор по делу о заражении детей туберкулезом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через апелляцию добивается наказания в виде реального лишения свободы предпринимателю из Дальнегорска Приморского края и его кухонному работнику, ранее приговоренных к ограничению свободы по делу о заражении 12 детей в местной школе туберкулезом, сообщает прокуратура Приморья.
В апреле 2024 года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что число заболевших туберкулезом легких детей выросло до семи, еще у 67 детей диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Позже в управлении агентству уточнили, что работница пищеблока, подозреваемая в заражении детей туберкулезом в школе Дальнегорска, с 2019 года также страдает от ВИЧ-инфекции. 17 марта представитель краевой прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд назначил обоим фигурантам наказание в виде ограничения свободы. В ведомстве уточнили, что намерены обжаловать приговор.
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"Сегодня прокуратура города Дальнегорска внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об изменении приговора и назначении виновным наказания в виде реального лишения свободы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом подали 16 исков на общую сумму в 19 миллионов рублей.
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