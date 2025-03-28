https://ria.ru/20250328/primore-2007855449.html

В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом

В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом - РИА Новости, 28.03.2025

В Приморье оспорят приговор по делу о заражении детей туберкулезом

Прокуратура через апелляцию добивается наказания в виде реального лишения свободы предпринимателю из Дальнегорска Приморского края и его кухонному работнику,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:08:00+03:00

2025-03-28T08:08:00+03:00

2025-03-28T08:08:00+03:00

происшествия

дальнегорск

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура через апелляцию добивается наказания в виде реального лишения свободы предпринимателю из Дальнегорска Приморского края и его кухонному работнику, ранее приговоренных к ограничению свободы по делу о заражении 12 детей в местной школе туберкулезом, сообщает прокуратура Приморья. В апреле 2024 года центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что число заболевших туберкулезом легких детей выросло до семи, еще у 67 детей диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Позже в управлении агентству уточнили, что работница пищеблока, подозреваемая в заражении детей туберкулезом в школе Дальнегорска, с 2019 года также страдает от ВИЧ-инфекции. 17 марта представитель краевой прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд назначил обоим фигурантам наказание в виде ограничения свободы. В ведомстве уточнили, что намерены обжаловать приговор. "Сегодня прокуратура города Дальнегорска внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об изменении приговора и назначении виновным наказания в виде реального лишения свободы", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщали, что потерпевшие по делу о заражении детей туберкулезом подали 16 исков на общую сумму в 19 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241218/botulizm-1989923770.html

https://ria.ru/20250228/infektsiya-2002115908.html

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происшествия, дальнегорск, приморский краевой суд