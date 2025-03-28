https://ria.ru/20250328/prigovor-2007845507.html
Мультипликатор Мунтян оспорит приговор за фейки о ВС России
Мультипликатор Мунтян оспорит приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 28.03.2025
Мультипликатор Мунтян оспорит приговор за фейки о ВС России
Создатель веб-сериала Mr. Freeman мультипликатор Павел Мунтян* (признан иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о российской РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:53:00+03:00
2025-03-28T04:53:00+03:00
2025-03-28T04:53:00+03:00
россия
москва
буча
московский городской суд
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman мультипликатор Павел Мунтян* (признан иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Приговор обжалован в кассации", - сказали в суде. Ранее Московский городской суд утвердил приговор Мунтяну*. В сентябре прошлого мультипликатору назначили восемь лет колонии общего режима заочно. Согласно материалам дела, ему вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. Он объявлен в международный розыск. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* признан в России иноагентом
https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html
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россия, москва, буча, московский городской суд
Россия, Москва, Буча, Московский городской суд
Мультипликатор Мунтян оспорит приговор за фейки о ВС России
Мультипликатор Мунтян оспорит в кассационном суде приговор за фейки о ВС России