Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"
Сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" вручили премию "Золотое перо России"
© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииПредседатель СЖР Владимир Соловьев
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Председатель СЖР Владимир Соловьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России. Среди лауреатов — трое сотрудников медиагруппы "Россия сегодня".
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов признан лучшим медиаменеджером года.
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов признан лучшим медиаменеджером года.
© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииДиректор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов
Также наградой "За профессиональное мастерство" отмечен корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания.
За храбрость при исполнении служебного долга награжден специальный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский.
"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
За храбрость при исполнении служебного долга награжден специальный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский.
"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииКорреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания