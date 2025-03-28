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Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - РИА Новости, 28.03.2025
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12:54 28.03.2025 (обновлено: 17:54 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - РИА Новости, 28.03.2025
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"
27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:54:00+03:00
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миа "россия сегодня"
москва
новости агентства
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России. Среди лауреатов — трое сотрудников медиагруппы "Россия сегодня". Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов признан лучшим медиаменеджером года. Также наградой "За профессиональное мастерство" отмечен корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания. За храбрость при исполнении служебного долга награжден специальный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский."Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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РИА Новости
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353
60
миа "россия сегодня", москва, новости агентства, союз журналистов россии
МИА "Россия сегодня", Москва, Новости агентства, Союз журналистов России
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"

Сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" вручили премию "Золотое перо России"

© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииПредседатель СЖР Владимир Соловьев
Председатель СЖР Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Председатель СЖР Владимир Соловьев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России. Среди лауреатов — трое сотрудников медиагруппы "Россия сегодня".

Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов признан лучшим медиаменеджером года.
© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииДиректор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов
Также наградой "За профессиональное мастерство" отмечен корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания.

За храбрость при исполнении служебного долга награжден специальный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский.

"Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
© Фото : пресс-служба Союза журналистов РоссииКорреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания
Корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : пресс-служба Союза журналистов России
Корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания
 
МИА "Россия сегодня"МоскваНовости агентстваСоюз журналистов России
 
 
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