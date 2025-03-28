https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html

Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"

Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России" - РИА Новости, 28.03.2025

Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"

27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:54:00+03:00

2025-03-28T12:54:00+03:00

2025-03-28T17:54:00+03:00

миа "россия сегодня"

москва

новости агентства

союз журналистов россии

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. 27 марта в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотое перо России", учрежденной Союзом журналистов России. Среди лауреатов — трое сотрудников медиагруппы "Россия сегодня". Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов признан лучшим медиаменеджером года. Также наградой "За профессиональное мастерство" отмечен корреспондент сайта РИА Новости Давид Нармания. За храбрость при исполнении служебного долга награжден специальный корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский."Золотое перо России" — ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

миа "россия сегодня", москва, новости агентства, союз журналистов россии