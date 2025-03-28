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В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома - РИА Новости, 28.03.2025
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
Подозрительный бесхозный предмет обнаружили в пятницу днем около жилого дома с магазинами на улице Красная Пресня в центре Москвы, на место происшествия вызвали РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:20:00+03:00
2025-03-28T16:20:00+03:00
2025-03-28T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружили в пятницу днем около жилого дома с магазинами на улице Красная Пресня в центре Москвы, на место происшествия вызвали кинолога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле двухэтажного административного здания по адресу: улица Красная Пресня, дом 23, корпус Б, строение 1 найден подозрительный бесхозный предмет", - сказал собеседник агентства. По его словам, место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия специалистов с собакой.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
В Москве нашли подозрительный бесхозный предмет у жилого дома с магазинами