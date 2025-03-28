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В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома - РИА Новости, 28.03.2025
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16:20 28.03.2025 (обновлено: 18:13 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/predmet-2007978237.html
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома - РИА Новости, 28.03.2025
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
Подозрительный бесхозный предмет обнаружили в пятницу днем около жилого дома с магазинами на улице Красная Пресня в центре Москвы, на место происшествия вызвали РИА Новости, 28.03.2025
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2025-03-28T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружили в пятницу днем около жилого дома с магазинами на улице Красная Пресня в центре Москвы, на место происшествия вызвали кинолога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле двухэтажного административного здания по адресу: улица Красная Пресня, дом 23, корпус Б, строение 1 найден подозрительный бесхозный предмет", - сказал собеседник агентства. По его словам, место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия специалистов с собакой.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома

В Москве нашли подозрительный бесхозный предмет у жилого дома с магазинами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУлица Красная Пресня в Москве
Улица Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Улица Красная Пресня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подозрительный бесхозный предмет обнаружили в пятницу днем около жилого дома с магазинами на улице Красная Пресня в центре Москвы, на место происшествия вызвали кинолога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле двухэтажного административного здания по адресу: улица Красная Пресня, дом 23, корпус Б, строение 1 найден подозрительный бесхозный предмет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения опасной находки огорожено, ждут прибытия специалистов с собакой.
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