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Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам - РИА Новости, 28.03.2025
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04:59 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/pravo-2007846088.html
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам - РИА Новости, 28.03.2025
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам
Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:59:00+03:00
2025-03-28T04:59:00+03:00
происшествия
ивановская область
киров
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте суда.Согласно решению суда, Росимуществу предстоит возвратить активы бывшим собственникам акционерного общества "Ивановский завод тяжелого станкостроения". По данным РБК, по состоянию на начало 2024 года в их числе значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО "ИЗТС", ООО "Инвестпроект" и ООО "Техинвест", следует из материалов дела.Ранее Генпрокуратура приняла решение о передаче завода в государственную собственность, ссылаясь на передачу активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-х годах без надлежащего разрешения. В 2024 году Ивановский областной арбитражный суд постановил передать акции АО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" в государственную собственность. Это решение было обжаловано частными акционерами завода.В сентябре прошлого года Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций ИЗТС.
https://ria.ru/20240911/sud-1972070313.html
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происшествия, ивановская область, киров, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рбк (медиагруппа)
Происшествия, Ивановская область, Киров, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), РБК (медиагруппа)
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам

Суд отказал в национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте суда.
Согласно решению суда, Росимуществу предстоит возвратить активы бывшим собственникам акционерного общества "Ивановский завод тяжелого станкостроения". По данным РБК, по состоянию на начало 2024 года в их числе значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО "ИЗТС", ООО "Инвестпроект" и ООО "Техинвест", следует из материалов дела.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Апелляционный суд отменил решение по иску об акциях Ивановского завода
11 сентября 2024, 13:06
Ранее Генпрокуратура приняла решение о передаче завода в государственную собственность, ссылаясь на передачу активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-х годах без надлежащего разрешения. В 2024 году Ивановский областной арбитражный суд постановил передать акции АО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" в государственную собственность. Это решение было обжаловано частными акционерами завода.
В сентябре прошлого года Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций ИЗТС.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
12 сентября 2024, 14:11
 
ПроисшествияИвановская областьКировГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РБК (медиагруппа)
 
 
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