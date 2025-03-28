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Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам - РИА Новости, 28.03.2025
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам
Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:59:00+03:00
2025-03-28T04:59:00+03:00
2025-03-28T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте суда.Согласно решению суда, Росимуществу предстоит возвратить активы бывшим собственникам акционерного общества "Ивановский завод тяжелого станкостроения". По данным РБК, по состоянию на начало 2024 года в их числе значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО "ИЗТС", ООО "Инвестпроект" и ООО "Техинвест", следует из материалов дела.Ранее Генпрокуратура приняла решение о передаче завода в государственную собственность, ссылаясь на передачу активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-х годах без надлежащего разрешения. В 2024 году Ивановский областной арбитражный суд постановил передать акции АО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" в государственную собственность. Это решение было обжаловано частными акционерами завода.В сентябре прошлого года Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций ИЗТС.
https://ria.ru/20240911/sud-1972070313.html
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происшествия, ивановская область, киров, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рбк (медиагруппа)
Происшествия, Ивановская область, Киров, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), РБК (медиагруппа)
Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам
Суд отказал в национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения