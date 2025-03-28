https://ria.ru/20250328/pomosch-2007893506.html

Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО

Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО - РИА Новости, 28.03.2025

Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО

Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:36:00+03:00

2025-03-28T11:36:00+03:00

2025-03-28T11:36:00+03:00

надежные люди

вологодская область

сво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". "Девочку зовут Василиса, и она очень ждет Победу. Чтобы порадовать бойцов СВО, школьница печет красивое и вкусное печенье, которое вместе с гуманитарным грузом регулярно отправляется на фронт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в очередной посылке, подготовленной школьницей, было почти 5 килограммов печенья. Каждое печенье сделано вручную и подписано.

https://ria.ru/20250328/svo-2007864408.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, сво