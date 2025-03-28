Рейтинг@Mail.ru
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:36 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/pomosch-2007893506.html
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО - РИА Новости, 28.03.2025
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО
Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:36:00+03:00
2025-03-28T11:36:00+03:00
надежные люди
вологодская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ab18dd40bcd4928e574174cfa3f8e65.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". "Девочку зовут Василиса, и она очень ждет Победу. Чтобы порадовать бойцов СВО, школьница печет красивое и вкусное печенье, которое вместе с гуманитарным грузом регулярно отправляется на фронт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в очередной посылке, подготовленной школьницей, было почти 5 килограммов печенья. Каждое печенье сделано вручную и подписано.
https://ria.ru/20250328/svo-2007864408.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c71550f0bbc127b3066035c900d5e9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, сво
Надежные люди, Вологодская область, СВО
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО

Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия".
"Девочку зовут Василиса, и она очень ждет Победу. Чтобы порадовать бойцов СВО, школьница печет красивое и вкусное печенье, которое вместе с гуманитарным грузом регулярно отправляется на фронт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очередной посылке, подготовленной школьницей, было почти 5 килограммов печенья. Каждое печенье сделано вручную и подписано.
Коллектив уфимского аэропорта направил УАЗ участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ
Вчера, 09:32
 
Надежные людиВологодская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала