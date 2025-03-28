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Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО - РИА Новости, 28.03.2025
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО
Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:36:00+03:00
2025-03-28T11:36:00+03:00
2025-03-28T11:36:00+03:00
надежные люди
вологодская область
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия". "Девочку зовут Василиса, и она очень ждет Победу. Чтобы порадовать бойцов СВО, школьница печет красивое и вкусное печенье, которое вместе с гуманитарным грузом регулярно отправляется на фронт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в очередной посылке, подготовленной школьницей, было почти 5 килограммов печенья. Каждое печенье сделано вручную и подписано.
https://ria.ru/20250328/svo-2007864408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сво
Надежные люди, Вологодская область, СВО
Вологодская школьница печет печенье и отправляет его бойцам СВО
Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Школьница из Вологодской области печет печенье и отправляет его бойцам в зону СВО, сообщает Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия".
"Девочку зовут Василиса, и она очень ждет Победу. Чтобы порадовать бойцов СВО, школьница печет красивое и вкусное печенье, которое вместе с гуманитарным грузом регулярно отправляется на фронт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очередной посылке, подготовленной школьницей, было почти 5 килограммов печенья. Каждое печенье сделано вручную и подписано.