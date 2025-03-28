https://ria.ru/20250328/polsha-2007834256.html

На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект

На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект - РИА Новости, 28.03.2025

На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект

Неопознанный объект упал в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши, сообщила журналистам представитель местной полиции Анна Матис. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:54:00+03:00

2025-03-28T01:54:00+03:00

2025-03-28T01:55:00+03:00

польша

западно-поморское воеводство

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ВАРШАВА, 28 мар - РИА Новости. Неопознанный объект упал в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши, сообщила журналистам представитель местной полиции Анна Матис. "Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей", - сказала Матис. Она отметила, что полицейские уже исключили, что в найденном объекте находится пиротехнический заряд, а позже установили, что он не содержит других опасных веществ. "В связи с тем, что это все еще неопознанный объект, мы стараемся выяснить, что это такое и при каких обстоятельствах он оказался на частной территории", - уточнила представитель полиции. Со ссылкой на свидетеля она рассказала, что объект "упал с неба и еще минуту из него шел дым".

https://ria.ru/20250311/otstavka-2004314671.html

https://ria.ru/20250220/poland-2000569253.html

польша

западно-поморское воеводство

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польша, западно-поморское воеводство, в мире