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На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект - РИА Новости, 28.03.2025
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01:54 28.03.2025 (обновлено: 01:55 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/polsha-2007834256.html
На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект
На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект - РИА Новости, 28.03.2025
На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект
Неопознанный объект упал в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши, сообщила журналистам представитель местной полиции Анна Матис. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:54:00+03:00
2025-03-28T01:55:00+03:00
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западно-поморское воеводство
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ВАРШАВА, 28 мар - РИА Новости. Неопознанный объект упал в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши, сообщила журналистам представитель местной полиции Анна Матис. "Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей", - сказала Матис. Она отметила, что полицейские уже исключили, что в найденном объекте находится пиротехнический заряд, а позже установили, что он не содержит других опасных веществ. "В связи с тем, что это все еще неопознанный объект, мы стараемся выяснить, что это такое и при каких обстоятельствах он оказался на частной территории", - уточнила представитель полиции. Со ссылкой на свидетеля она рассказала, что объект "упал с неба и еще минуту из него шел дым".
https://ria.ru/20250311/otstavka-2004314671.html
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польша, западно-поморское воеводство, в мире
Польша, Западно-Поморское воеводство, В мире
На северо-западе Польши упал неопознанный дымящийся объект

Полиция Польши сообщила о падении неопознанного объекта на северо-западе страны

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мар - РИА Новости. Неопознанный объект упал в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе Польши, сообщила журналистам представитель местной полиции Анна Матис.
"Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей", - сказала Матис.
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Она отметила, что полицейские уже исключили, что в найденном объекте находится пиротехнический заряд, а позже установили, что он не содержит других опасных веществ.
"В связи с тем, что это все еще неопознанный объект, мы стараемся выяснить, что это такое и при каких обстоятельствах он оказался на частной территории", - уточнила представитель полиции.
Со ссылкой на свидетеля она рассказала, что объект "упал с неба и еще минуту из него шел дым".
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