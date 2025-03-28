https://ria.ru/20250328/poezd-2007937953.html

Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш"

Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш" - РИА Новости, 28.03.2025

Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш"

Поезд метро, инцидент с которым произошел на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, перед выходом на линию был исправен и прошел... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:31:00+03:00

2025-03-28T14:31:00+03:00

2025-03-28T14:49:00+03:00

происшествия

москва

метровагонмаш

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поезд метро, инцидент с которым произошел на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, перед выходом на линию был исправен и прошел необходимые проверки, представители "Метровагонмаша" (входит в "Трансмашхолдинг") и эксплуатирующей организации выехали на место, начато служебное расследование для выявления причин случившегося, сообщил завод. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" днем в пятницу после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. Станция "Савеловская" БКЛ временно закрывалась, поезда следовали без остановки. Пострадавших нет. "28 марта 2025 г. (около 12.00 часов) в Московском метрополитене на станции "Савеловская" БКЛ произошел инцидент, связанный с вагоном серии "Москва-2020". Перед выходом на линию поезд метро был полностью исправен. Он прошел все необходимые проверки обслуживающей организации", - говорится в сообщении "Метровагонмаша", который выпускает вагоны для метро Москвы. Уточняется, что данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. "Сразу после получения информации об инциденте, на место происшествия выехали представители АО "Метровагонмаш" и эксплуатирующей организации для выяснения причин случившегося. Начато служебное расследование для установления причин случившегося", - пишет завод.

https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

https://ria.ru/20250323/strelba-2006755343.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, метровагонмаш, московский метрополитен