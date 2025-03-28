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Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш" - РИА Новости, 28.03.2025
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14:31 28.03.2025 (обновлено: 14:49 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/poezd-2007937953.html
Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш"
Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш" - РИА Новости, 28.03.2025
Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш"
Поезд метро, инцидент с которым произошел на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, перед выходом на линию был исправен и прошел... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:31:00+03:00
2025-03-28T14:49:00+03:00
происшествия
москва
метровагонмаш
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поезд метро, инцидент с которым произошел на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, перед выходом на линию был исправен и прошел необходимые проверки, представители "Метровагонмаша" (входит в "Трансмашхолдинг") и эксплуатирующей организации выехали на место, начато служебное расследование для выявления причин случившегося, сообщил завод. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" днем в пятницу после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. Станция "Савеловская" БКЛ временно закрывалась, поезда следовали без остановки. Пострадавших нет. "28 марта 2025 г. (около 12.00 часов) в Московском метрополитене на станции "Савеловская" БКЛ произошел инцидент, связанный с вагоном серии "Москва-2020". Перед выходом на линию поезд метро был полностью исправен. Он прошел все необходимые проверки обслуживающей организации", - говорится в сообщении "Метровагонмаша", который выпускает вагоны для метро Москвы. Уточняется, что данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. "Сразу после получения информации об инциденте, на место происшествия выехали представители АО "Метровагонмаш" и эксплуатирующей организации для выяснения причин случившегося. Начато служебное расследование для установления причин случившегося", - пишет завод.
https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html
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происшествия, москва, метровагонмаш, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Метровагонмаш, Московский метрополитен
Загоревшийся на БКЛ поезд был исправен, заявил "Метровагонмаш"

Метровагонмаш: загоревшийся на БКЛ поезд был исправен перед выходом на линию

© Кадр видео из соцсетейВозгорание под вагоном на станции БКЛ "Савеловская" в Москве. 28 марта 2025
Возгорание под вагоном на станции БКЛ Савеловская в Москве. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Возгорание под вагоном на станции БКЛ "Савеловская" в Москве. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Поезд метро, инцидент с которым произошел на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве, перед выходом на линию был исправен и прошел необходимые проверки, представители "Метровагонмаша" (входит в "Трансмашхолдинг") и эксплуатирующей организации выехали на место, начато служебное расследование для выявления причин случившегося, сообщил завод.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" днем в пятницу после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. Станция "Савеловская" БКЛ временно закрывалась, поезда следовали без остановки. Пострадавших нет.
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"28 марта 2025 г. (около 12.00 часов) в Московском метрополитене на станции "Савеловская" БКЛ произошел инцидент, связанный с вагоном серии "Москва-2020". Перед выходом на линию поезд метро был полностью исправен. Он прошел все необходимые проверки обслуживающей организации", - говорится в сообщении "Метровагонмаша", который выпускает вагоны для метро Москвы.
Уточняется, что данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла.
"Сразу после получения информации об инциденте, на место происшествия выехали представители АО "Метровагонмаш" и эксплуатирующей организации для выяснения причин случившегося. Начато служебное расследование для установления причин случившегося", - пишет завод.
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