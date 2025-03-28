https://ria.ru/20250328/podrazdelenija-2007883131.html
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:06:00+03:00
2025-03-28T11:06:00+03:00
2025-03-28T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. "Штурмовые команды 22-го полка в ходе городских боев и освобождения Гуево продвинулись к центру города", — сказал он.На кадрах, предоставленных РИА Новости штурмовиками 22-го мотострелкового полка, видна церковь Рождества Богородицы, расположенная рядом со зданием городской администрации. В марте ВС перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого освободили город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/svo-2007632229.html
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7 495 645-6601
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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
2025-03-28T11:06
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка продвинулись к центру курского Гуево