https://ria.ru/20250328/podrazdelenija-2007883131.html

Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области

Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025

Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области

Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:06:00+03:00

2025-03-28T11:06:00+03:00

2025-03-28T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

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вооруженные силы украины

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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. "Штурмовые команды 22-го полка в ходе городских боев и освобождения Гуево продвинулись к центру города", — сказал он.На кадрах, предоставленных РИА Новости штурмовиками 22-го мотострелкового полка, видна церковь Рождества Богородицы, расположенная рядом со зданием городской администрации. В марте ВС перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого освободили город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250328/svo-2007632229.html

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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" 2025-03-28T11:06 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины