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Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 28.03.2025 (обновлено: 12:18 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/podrazdelenija-2007883131.html
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области
Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:06:00+03:00
2025-03-28T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки. "Штурмовые команды 22-го полка в ходе городских боев и освобождения Гуево продвинулись к центру города", — сказал он.На кадрах, предоставленных РИА Новости штурмовиками 22-го мотострелкового полка, видна церковь Рождества Богородицы, расположенная рядом со зданием городской администрации. В марте ВС перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого освободили город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/svo-2007632229.html
курская область
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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовики "Севера" продвинулись к центру Гуево в Курской области

Штурмовики 22-го мотострелкового полка продвинулись к центру курского Гуево

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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с боями продвинулись к центру Гуево Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки.
"Штурмовые команды 22-го полка в ходе городских боев и освобождения Гуево продвинулись к центру города", — сказал он.
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На кадрах, предоставленных РИА Новости штурмовиками 22-го мотострелкового полка, видна церковь Рождества Богородицы, расположенная рядом со зданием городской администрации.
В марте ВС перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого освободили город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов.
Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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