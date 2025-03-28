https://ria.ru/20250328/podmoskovya-2008018153.html

Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье

Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025

Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье

Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:57:00+03:00

2025-03-28T17:57:00+03:00

2025-03-28T17:57:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8 тысячи домашних животных с начала года, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Так, более 11,8 тысячи собак и около восьми тысяч кошек привили отечественным препаратом "Рабикан". Производством данной вакцины занимается Федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат" из Лосино-Петровского округа. На базе государственных ветеринарных станций врачи также помогают с подбором комплексной вакцины, которая подходит конкретному питомцу, опираясь на его особенности. Это порода, возраст, вес, наличие хронических заболеваний и другие параметры. Прививка защитит питомцев и от других заболеваний, таких как панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции и так далее. Для записи на консультацию нужно обратиться по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии или выбрать удобное время на региональном портале государственных услуг Подмосковья.

https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html

https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007546465.html

московская область (подмосковье)

лосино-петровский

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лосино-петровский