Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года
© Фото : Портал Правительства Московской областиОколо 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8 тысячи домашних животных с начала года, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Так, более 11,8 тысячи собак и около восьми тысяч кошек привили отечественным препаратом "Рабикан". Производством данной вакцины занимается Федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат" из Лосино-Петровского округа.
На базе государственных ветеринарных станций врачи также помогают с подбором комплексной вакцины, которая подходит конкретному питомцу, опираясь на его особенности. Это порода, возраст, вес, наличие хронических заболеваний и другие параметры. Прививка защитит питомцев и от других заболеваний, таких как панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции и так далее.
Для записи на консультацию нужно обратиться по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии или выбрать удобное время на региональном портале государственных услуг Подмосковья.