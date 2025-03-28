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Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/podmoskovya-2008018153.html
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2025
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье
Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:57:00+03:00
2025-03-28T17:57:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8 тысячи домашних животных с начала года, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Так, более 11,8 тысячи собак и около восьми тысяч кошек привили отечественным препаратом "Рабикан". Производством данной вакцины занимается Федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат" из Лосино-Петровского округа. На базе государственных ветеринарных станций врачи также помогают с подбором комплексной вакцины, которая подходит конкретному питомцу, опираясь на его особенности. Это порода, возраст, вес, наличие хронических заболеваний и другие параметры. Прививка защитит питомцев и от других заболеваний, таких как панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции и так далее. Для записи на консультацию нужно обратиться по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии или выбрать удобное время на региональном портале государственных услуг Подмосковья.
https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html
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московская область (подмосковье), лосино-петровский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лосино-Петровский
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье

Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года

© Фото : Портал Правительства Московской областиОколо 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Около 20 тысяч собак бесплатно привили от бешенства в Подмосковье с начала года
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты государственных ветклиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области привили от вируса бешенства на бюджетной основе 19,8 тысячи домашних животных с начала года, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Так, более 11,8 тысячи собак и около восьми тысяч кошек привили отечественным препаратом "Рабикан". Производством данной вакцины занимается Федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат" из Лосино-Петровского округа.
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На базе государственных ветеринарных станций врачи также помогают с подбором комплексной вакцины, которая подходит конкретному питомцу, опираясь на его особенности. Это порода, возраст, вес, наличие хронических заболеваний и другие параметры. Прививка защитит питомцев и от других заболеваний, таких как панлейкопения, калицивирусная и герпесвирусная инфекции и так далее.
Для записи на консультацию нужно обратиться по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии или выбрать удобное время на региональном портале государственных услуг Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Лосино-Петровский
 
 
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