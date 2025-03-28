https://ria.ru/20250328/plyazh-2007922108.html

На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже

На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже - РИА Новости, 28.03.2025

На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже

Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:23:00+03:00

2025-03-28T13:23:00+03:00

2025-03-28T14:22:00+03:00

мьянма

таиланд

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

пхукет (остров)

в мире

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ПХУКЕТ, 28 мар - РИА Новости. Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. Как передает корреспондент, на Пхукете, в частности, в районе Ката Бич, подземные толчки не ощущались, наблюдается лишь небольшое усиление ветра и чуть большие волны на море.

https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

мьянма

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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"Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке "Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке 2025-03-28T13:23 true PT1M21S

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мьянма, таиланд, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, пхукет (остров), в мире