https://ria.ru/20250328/plyazh-2007922108.html
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже - РИА Новости, 28.03.2025
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже
Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:23:00+03:00
2025-03-28T13:23:00+03:00
2025-03-28T14:22:00+03:00
мьянма
таиланд
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
пхукет (остров)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007915027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e43cf4fea63c1f5d18b7a1131741c51.jpg
ПХУКЕТ, 28 мар - РИА Новости. Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. Как передает корреспондент, на Пхукете, в частности, в районе Ката Бич, подземные толчки не ощущались, наблюдается лишь небольшое усиление ветра и чуть большие волны на море.
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html
мьянма
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007915027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0e91e9ecdeb5e4fc3eb25bac4a90574.jpg
"Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке
"Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке
2025-03-28T13:23
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, таиланд, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, пхукет (остров), в мире
Мьянма, Таиланд, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Пхукет (остров), В мире
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у российских туристов пляже