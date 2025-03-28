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На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже - РИА Новости, 28.03.2025
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13:23 28.03.2025 (обновлено: 14:22 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/plyazh-2007922108.html
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже - РИА Новости, 28.03.2025
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже
Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:23:00+03:00
2025-03-28T14:22:00+03:00
мьянма
таиланд
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
пхукет (остров)
в мире
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ПХУКЕТ, 28 мар - РИА Новости. Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке. Как передает корреспондент, на Пхукете, в частности, в районе Ката Бич, подземные толчки не ощущались, наблюдается лишь небольшое усиление ветра и чуть большие волны на море.
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html
мьянма
таиланд
бангкок
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"Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке
"Качало достаточно сильно". Очевидец о землетрясении в Бангкоке
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мьянма, таиланд, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, пхукет (остров), в мире
Мьянма, Таиланд, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Пхукет (остров), В мире
На Пхукете не было подземных толчков на популярном у туристов пляже

На Пхукете не было подземных толчков на популярном у российских туристов пляже

© AP Photo / Sakchai LalitСпасатель на месте обрушения здания в Бангкоке
Спасатель на месте обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Спасатель на месте обрушения здания в Бангкоке
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ПХУКЕТ, 28 мар - РИА Новости. Подземные толчки не ощущались на популярном у российских туристов пляже на Пхукете в Таиланде, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
Как передает корреспондент, на Пхукете, в частности, в районе Ката Бич, подземные толчки не ощущались, наблюдается лишь небольшое усиление ветра и чуть большие волны на море.
Люди во время землетрясения в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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МьянмаТаиландБангкокЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеПхукет (остров)В мире
 
 
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