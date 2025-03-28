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Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ
Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ
Минобороны показало на видео, как штурмовое подразделение группировки войск "Запад" в ходе боевых действий в зоне спецоперации в ДНР захватило опорный пункт,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:13:00+03:00
2025-03-28T05:13:00+03:00
2025-03-28T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Минобороны показало на видео, как штурмовое подразделение группировки войск "Запад" в ходе боевых действий в зоне спецоперации в ДНР захватило опорный пункт, взяло в плен троих военнослужащих ВСУ и зачистило позиции противника. Скопление боевиков в лесополосе было замечено с помощью дрона-разведчика. Как рассказал командир штурмовой группы с позывным "Басмач", опорный пункт не могли взять около двух месяцев, потому что он "всегда давал отпор". В один из дней четверо штурмовиков заложили перед опорным пунктов противотанковую мину ТМ-62. После того, как она сработала, штурмовики принялись забрасывать вход в блиндаж гранатами и обстреливать его из стрелкового оружия. Через некоторое время оттуда вышли трое украинских военнослужащих и сдались в плен. На видео видно, как российские бойцы сначала приказывают им лечь на землю, а потом уводят.
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846786.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ
Минобороны опубликовало кадры взятия в плен трех боевиков ВСУ на опорном пункте