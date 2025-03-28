https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 28.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:55:00+03:00
2025-03-28T14:55:00+03:00
2025-03-28T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины. Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html
https://ria.ru/20250326/moratoriy-2007419484.html
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Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
Песков: РФ достигла с США договоренности по ударам по энергообъектам Украины