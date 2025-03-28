https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html

Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины

Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины

Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия достигла с коллегами из США договоренности по временному мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины. Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html

https://ria.ru/20250326/moratoriy-2007419484.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире