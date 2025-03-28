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Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков
Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков
Признанная в России террористической организацией и запрещенная бригада "Азов"* на Украине трансформируется в дивизию, процессы говорят о том, что над ситуацией РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:55:00+03:00
2025-03-28T14:55:00+03:00
2025-03-28T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Признанная в России террористической организацией и запрещенная бригада "Азов"* на Украине трансформируется в дивизию, процессы говорят о том, что над ситуацией может быть потерян контроль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа "Азова"* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияния. Тенденция к расширению, бригада "Азов"* сейчас трансформируется в дивизию. Поэтому процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля", - сказал Песков журналистам* Признана в России террористической организацией и запрещена
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков
Песков заявил, что бригада "Азов" на Украине трансформируется в дивизию