https://ria.ru/20250328/peskov-2007947385.html

Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков

Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025

Националистические подразделения на Украине набирают силы, заявил Песков

Признанная в России террористической организацией и запрещенная бригада "Азов"* на Украине трансформируется в дивизию, процессы говорят о том, что над ситуацией РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Признанная в России террористической организацией и запрещенная бригада "Азов"* на Украине трансформируется в дивизию, процессы говорят о том, что над ситуацией может быть потерян контроль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа "Азова"* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияния. Тенденция к расширению, бригада "Азов"* сейчас трансформируется в дивизию. Поэтому процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля", - сказал Песков журналистам* Признана в России террористической организацией и запрещена

https://ria.ru/20250328/peskov-2007946098.html

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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире