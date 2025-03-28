https://ria.ru/20250328/peskov-2007946098.html
Песков прокомментировал удары ВСУ по российским энергообъектам
Песков прокомментировал удары ВСУ по российским энергообъектам - РИА Новости, 28.03.2025
Песков прокомментировал удары ВСУ по российским энергообъектам
Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:51:00+03:00
2025-03-28T14:51:00+03:00
2025-03-28T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Если Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, ВСУ ее не выполняют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250328/vsu-2007944021.html
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дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Песков прокомментировал удары ВСУ по российским энергообъектам
Песков: если Киев приказал не бить по энергообъектам в РФ, значит ВСУ ослушались