https://ria.ru/20250328/peskov-2007944636.html

Песков: Запад знает о требовании России снять санкции с Россельхозбанка

Песков: Запад знает о требовании России снять санкции с Россельхозбанка - РИА Новости, 28.03.2025

Песков: Запад знает о требовании России снять санкции с Россельхозбанка

Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:48:00+03:00

2025-03-28T14:48:00+03:00

2025-03-28T14:48:00+03:00

дмитрий песков

россельхозбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакой новизны нет. Это положение согласованное, хорошо известно господину Гутеррешу, Организации Объединенных Наций, хорошо известно тем странам, которые имели отношение к заключению той самой сделки. Ничего нового с тех пор не появилось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/peskov-2007943631.html

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дмитрий песков, россельхозбанк, санкции в отношении россии, россия, сша, черное море, в мире