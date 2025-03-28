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Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка - РИА Новости, 28.03.2025
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14:46 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/peskov-2007943631.html
Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка
Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка - РИА Новости, 28.03.2025
Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка
Снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:46:00+03:00
2025-03-28T14:46:00+03:00
россия
сша
черное море
дмитрий песков
россельхозбанк
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банка, банковского учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россия, сша, черное море, дмитрий песков, россельхозбанк, в мире
Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Россельхозбанк, В мире
Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка

Песков назвал снятие санкций с Россельхозбанка частью Черноморской инициативы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банка, банковского учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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