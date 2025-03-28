https://ria.ru/20250328/peskov-2007943377.html
В Кремле заявили об отсутствии у Киева контроля над ВСУ
В Кремле заявили об отсутствии у Киева контроля над ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
В Кремле заявили об отсутствии у Киева контроля над ВСУ
Россия констатирует отсутствие контроля за украинскими вооруженными силами со стороны руководства Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:46:00+03:00
2025-03-28T14:46:00+03:00
2025-03-28T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия констатирует отсутствие контроля за украинскими вооруженными силами со стороны руководства Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действия ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кремле заявили об отсутствии у Киева контроля над ВСУ
Песков: украинские вооруженные силы не слушают приказов руководства страны