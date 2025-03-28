https://ria.ru/20250328/peskov-2007942868.html
Песков рассказал о поездке Путина в Мурманск
Песков рассказал о поездке Путина в Мурманск - РИА Новости, 28.03.2025
Песков рассказал о поездке Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск была насыщенной и содержательной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:44:00+03:00
2025-03-28T14:44:00+03:00
2025-03-28T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск была насыщенной и содержательной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера состоялась весьма насыщенная и содержательная поездка Путина в Мурманск по случаю Арктического форума, (было - ред.) много мероприятий в полях этого форума", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
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политика, мурманск, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Мурманск, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о поездке Путина в Мурманск
Песков: рабочая поездка Путина в Мурманск была насыщенной и содержательной