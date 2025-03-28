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Политолог назвал главных противников перемирия на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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05:57 28.03.2025 (обновлено: 12:33 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/peremirie-2007849393.html
Политолог назвал главных противников перемирия на Украине
Политолог назвал главных противников перемирия на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Политолог назвал главных противников перемирия на Украине
Франция и Великобритания становятся главными противниками перемирия на Украине, имея на то ряд корыстных причин, заявил РИА Новости крымский политический... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:57:00+03:00
2025-03-28T12:33:00+03:00
россия
франция
украина
эммануэль макрон
владимир джаралла
сергей лавров
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Франция и Великобритания становятся главными противниками перемирия на Украине, имея на то ряд корыстных причин, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемые миротворцы стран Запада на Украине не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в важных городах и стратегических базах. По его словам, цель этих вооруженных сил – не быть на линии фронта, а предупреждать новые атаки. "Позиция европейцев, в лице, прежде всего, Франции, и примкнувшим к ним англичан, постепенно проясняется. Именно они становятся сторонниками продолжения боевых действий, и именно они являются главной опасностью срыва любых мирных соглашений и договоренностей о перемирии", - сказал Джаралла. По его словам, причины агрессивной политики в отношении России со стороны лидеров Франции, Великобритании и еще ряда европейских стран, носят сугубо внутренний и корыстный характер. "Во-первых, неожиданно для нынешних лидеров их рейтинги, на фоне воинственных заявлений, выросли. Разумеется, это не означает желание европейцев воевать, это лишь удовольствие от того, что Макрон и (Кир - ред.) Стармер стали хоть похожи на лидеров, хоть и на словах. Для обоих непопулярных сейчас политиков это бальзам на душу", - сказал политолог. Другая причина, по слова политолога, куда более серьёзнее. "Прикрываясь несуществующей "русской угрозой", евроструктуры разрабатывают грандиозные планы развития военной промышленности. Для нынешней Европы в условиях кризиса - это шанс на рост экономики. То, что оружие создаётся для войны, они считают пока не важным. В-третьих, их фактическое исключение из российско-американских переговоров заставляет искать варианты вновь привлечь к себе внимание. И вместо простого решения - самим начать переговоры с Россией, они играются в грозных лидеров, которые кидаются громкими словами", - сказал политолог и добавил, что российская сторона уже ясно дала понять, что появление войск стран, фактических участников военного конфликта, на Украине сорвет любые договоренности о перемирии и сделает их мишенями для ударов. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007323654.html
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир джаралла, сергей лавров, евросоюз
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Джаралла, Сергей Лавров, Евросоюз
Политолог назвал главных противников перемирия на Украине

Политолог Джаралла: главными противниками перемирия являются Франция и Британия

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом "Коалиции желающих" в Париже
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом Коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом "Коалиции желающих" в Париже
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Франция и Великобритания становятся главными противниками перемирия на Украине, имея на то ряд корыстных причин, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемые миротворцы стран Запада на Украине не будут находиться на линии фронта, но могут занять позиции в важных городах и стратегических базах. По его словам, цель этих вооруженных сил – не быть на линии фронта, а предупреждать новые атаки.
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"Позиция европейцев, в лице, прежде всего, Франции, и примкнувшим к ним англичан, постепенно проясняется. Именно они становятся сторонниками продолжения боевых действий, и именно они являются главной опасностью срыва любых мирных соглашений и договоренностей о перемирии", - сказал Джаралла.
По его словам, причины агрессивной политики в отношении России со стороны лидеров Франции, Великобритании и еще ряда европейских стран, носят сугубо внутренний и корыстный характер.
"Во-первых, неожиданно для нынешних лидеров их рейтинги, на фоне воинственных заявлений, выросли. Разумеется, это не означает желание европейцев воевать, это лишь удовольствие от того, что Макрон и (Кир - ред.) Стармер стали хоть похожи на лидеров, хоть и на словах. Для обоих непопулярных сейчас политиков это бальзам на душу", - сказал политолог.
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Другая причина, по слова политолога, куда более серьёзнее.
"Прикрываясь несуществующей "русской угрозой", евроструктуры разрабатывают грандиозные планы развития военной промышленности. Для нынешней Европы в условиях кризиса - это шанс на рост экономики. То, что оружие создаётся для войны, они считают пока не важным. В-третьих, их фактическое исключение из российско-американских переговоров заставляет искать варианты вновь привлечь к себе внимание. И вместо простого решения - самим начать переговоры с Россией, они играются в грозных лидеров, которые кидаются громкими словами", - сказал политолог и добавил, что российская сторона уже ясно дала понять, что появление войск стран, фактических участников военного конфликта, на Украине сорвет любые договоренности о перемирии и сделает их мишенями для ударов.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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РоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ДжараллаСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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