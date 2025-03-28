https://ria.ru/20250328/peregovory-2007927453.html

Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде

Встреча экспертного уровня России и США в саудовском Эр-Рияде была конструктивной, спокойной, но наивно ждать каких-то прорывных результатов на первых же... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:45:00+03:00

2025-03-28T13:45:00+03:00

2025-03-28T14:13:00+03:00

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

григорий карасин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча экспертного уровня России и США в саудовском Эр-Рияде была конструктивной, спокойной, но наивно ждать каких-то прорывных результатов на первых же переговорах, сказал член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин."(Встреча - ред.) была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной. Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".По мнению Карасина, работать с нынешней экспертной командой США "в принципе можно"."Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции, но это обычная дипломатическая работа, сопоставление позиций", - отметил он.При этом Карасин отметил, что в ходе переговоров "сначала не всё получалось, там были какие-то предложения, которые были неприемлемы для нас".Он также подчеркнул, что команда США представляла Государственный департамент, Совет по национальной безопасности, Министерство обороны и ЦРУ."Ну и наша команда приблизительно соответствовала этим профилям. Были сотрудники и Министерства иностранных дел, и Федеральной службы безопасности, и Министерства обороны. Короче говоря, в общем, это такая была встреча людей, которые понимают, о чем говорят", - добавил он.Поскольку первая встреча всегда носит характер знакомства, "пара часов ушла на то, чтобы присмотреться в степень серьезности оппонента", уточнил политик.

https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html

https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, григорий карасин