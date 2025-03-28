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Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025
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13:45 28.03.2025 (обновлено: 14:13 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007927453.html
Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
Встреча экспертного уровня России и США в саудовском Эр-Рияде была конструктивной, спокойной, но наивно ждать каких-то прорывных результатов на первых же... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:45:00+03:00
2025-03-28T14:13:00+03:00
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
григорий карасин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча экспертного уровня России и США в саудовском Эр-Рияде была конструктивной, спокойной, но наивно ждать каких-то прорывных результатов на первых же переговорах, сказал член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин."(Встреча - ред.) была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной. Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".По мнению Карасина, работать с нынешней экспертной командой США "в принципе можно"."Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции, но это обычная дипломатическая работа, сопоставление позиций", - отметил он.При этом Карасин отметил, что в ходе переговоров "сначала не всё получалось, там были какие-то предложения, которые были неприемлемы для нас".Он также подчеркнул, что команда США представляла Государственный департамент, Совет по национальной безопасности, Министерство обороны и ЦРУ."Ну и наша команда приблизительно соответствовала этим профилям. Были сотрудники и Министерства иностранных дел, и Федеральной службы безопасности, и Министерства обороны. Короче говоря, в общем, это такая была встреча людей, которые понимают, о чем говорят", - добавил он.Поскольку первая встреча всегда носит характер знакомства, "пара часов ушла на то, чтобы присмотреться в степень серьезности оппонента", уточнил политик.
https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html
https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html
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сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, григорий карасин
США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Григорий Карасин
Карасин рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде

Карасин назвал переговоры с США в Эр-Рияде конструктивными и спокойными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча экспертного уровня России и США в саудовском Эр-Рияде была конструктивной, спокойной, но наивно ждать каких-то прорывных результатов на первых же переговорах, сказал член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин.
"(Встреча - ред.) была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной. Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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По мнению Карасина, работать с нынешней экспертной командой США "в принципе можно".
«
"Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции, но это обычная дипломатическая работа, сопоставление позиций", - отметил он.
При этом Карасин отметил, что в ходе переговоров "сначала не всё получалось, там были какие-то предложения, которые были неприемлемы для нас".
Он также подчеркнул, что команда США представляла Государственный департамент, Совет по национальной безопасности, Министерство обороны и ЦРУ.
"Ну и наша команда приблизительно соответствовала этим профилям. Были сотрудники и Министерства иностранных дел, и Федеральной службы безопасности, и Министерства обороны. Короче говоря, в общем, это такая была встреча людей, которые понимают, о чем говорят", - добавил он.
Поскольку первая встреча всегда носит характер знакомства, "пара часов ушла на то, чтобы присмотреться в степень серьезности оппонента", уточнил политик.
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