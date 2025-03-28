https://ria.ru/20250328/pekhota-2007833503.html
Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты
Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты - РИА Новости, 28.03.2025
Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты
Генштаб и Минобороны России утвердили программу реорганизации подразделений морской пехоты, из бригад будут создаваться дивизии, сообщил президент России... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:49:00+03:00
2025-03-28T01:49:00+03:00
2025-03-28T06:22:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Генштаб и Минобороны России утвердили программу реорганизации подразделений морской пехоты, из бригад будут создаваться дивизии, сообщил президент России Владимир Путин. "Генштабом и министерством обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений, и мы постепенно будем из бригад создавать дивизии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007833390.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты
Путин: Генштаб и Минобороны утвердили программу реорганизации морской пехоты