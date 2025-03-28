https://ria.ru/20250328/pasler-2007983784.html

Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения

Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения - РИА Новости, 28.03.2025

Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на представлении нового руководителя региона - Дениса Паслера - попросил прощения, "если кого-то... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

политика

свердловская область

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денис паслер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на представлении нового руководителя региона - Дениса Паслера - попросил прощения, "если кого-то обидел", а заключительную речь произносил дрожащим голосом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии представления врио главы региона. В пятницу бывший губернатор Оренбургской области Паслер, представляя нового руководителя региона, чуть не расплакался и попросил прощения, "если кото-то обидел или что-то не доделал". В тот же день Куйвашев, чье место теперь займет Паслер, тоже с трудом сдержал эмоции, когда прощался с регионом. "Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед, и вы об этом знаете. Хочу еще раз публично поблагодарить. Я уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас, как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках. Ну, а всем вам, коллеги, я хотел сказать огромное спасибо", – сказал Куйвашев. "Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел не дай бог, простите меня", – заключил экс-глава региона под аплодисменты собравшихся. Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.

https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html

https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html

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оренбургская область

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политика, свердловская область, россия, оренбургская область, денис паслер, евгений куйвашев, владимир путин