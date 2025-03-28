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Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения - РИА Новости, 28.03.2025
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16:34 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/pasler-2007983784.html
Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения
Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения - РИА Новости, 28.03.2025
Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на представлении нового руководителя региона - Дениса Паслера - попросил прощения, "если кого-то... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:34:00+03:00
2025-03-28T16:34:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбургская область
денис паслер
евгений куйвашев
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на представлении нового руководителя региона - Дениса Паслера - попросил прощения, "если кого-то обидел", а заключительную речь произносил дрожащим голосом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии представления врио главы региона. В пятницу бывший губернатор Оренбургской области Паслер, представляя нового руководителя региона, чуть не расплакался и попросил прощения, "если кото-то обидел или что-то не доделал". В тот же день Куйвашев, чье место теперь займет Паслер, тоже с трудом сдержал эмоции, когда прощался с регионом. "Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед, и вы об этом знаете. Хочу еще раз публично поблагодарить. Я уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас, как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках. Ну, а всем вам, коллеги, я хотел сказать огромное спасибо", – сказал Куйвашев. "Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел не дай бог, простите меня", – заключил экс-глава региона под аплодисменты собравшихся. Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.
https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html
https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html
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политика, свердловская область, россия, оренбургская область, денис паслер, евгений куйвашев, владимир путин
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения

Куйвашев на представлении Паслера произнес заключительную речь дрожащим голосом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на представлении нового руководителя региона - Дениса Паслера - попросил прощения, "если кого-то обидел", а заключительную речь произносил дрожащим голосом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии представления врио главы региона.
В пятницу бывший губернатор Оренбургской области Паслер, представляя нового руководителя региона, чуть не расплакался и попросил прощения, "если кото-то обидел или что-то не доделал". В тот же день Куйвашев, чье место теперь займет Паслер, тоже с трудом сдержал эмоции, когда прощался с регионом.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 14:50
"Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед, и вы об этом знаете. Хочу еще раз публично поблагодарить. Я уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас, как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках. Ну, а всем вам, коллеги, я хотел сказать огромное спасибо", – сказал Куйвашев.
"Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел не дай бог, простите меня", – заключил экс-глава региона под аплодисменты собравшихся.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Биография Евгения Куйвашева
17 февраля, 14:28
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияОренбургская областьДенис ПаслерЕвгений КуйвашевВладимир Путин
 
 
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