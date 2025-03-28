https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html

Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области

Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области - РИА Новости, 28.03.2025

Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области

Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:50:00+03:00

2025-03-28T14:50:00+03:00

2025-03-28T14:54:00+03:00

политика

свердловская область

россия

оренбург

денис паслер

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, ну, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли новое назначение Паслера с тем, что он успешно справился с наводнением в Оренбурге прошлым летом. Журналисты также уточнили, не связано ли назначение Паслера с проблемами Свердловской области, которые нужно срочно решать. Песков ответил отрицательно.Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего до этого Оренбургскую область.

https://ria.ru/20250328/pasler-2007938470.html

свердловская область

россия

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, свердловская область, россия, оренбург, денис паслер, дмитрий песков, владимир путин