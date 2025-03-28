https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области - РИА Новости, 28.03.2025
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:50:00+03:00
2025-03-28T14:50:00+03:00
2025-03-28T14:54:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбург
денис паслер
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939210_235:0:2836:1463_1920x0_80_0_0_79ba45b238da3294176a4c261fc597f3.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, ну, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли новое назначение Паслера с тем, что он успешно справился с наводнением в Оренбурге прошлым летом. Журналисты также уточнили, не связано ли назначение Паслера с проблемами Свердловской области, которые нужно срочно решать. Песков ответил отрицательно.Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего до этого Оренбургскую область.
https://ria.ru/20250328/pasler-2007938470.html
свердловская область
россия
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939210_435:0:2638:1652_1920x0_80_0_0_01baeebd96cf0bb3aa060b897373560e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, россия, оренбург, денис паслер, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбург, Денис Паслер, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
Песков: назначение Паслера связано с его реакцией на паводок в Оренбуржье