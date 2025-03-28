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Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области - РИА Новости, 28.03.2025
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14:50 28.03.2025 (обновлено: 14:54 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области - РИА Новости, 28.03.2025
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:50:00+03:00
2025-03-28T14:54:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбург
денис паслер
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, ну, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли новое назначение Паслера с тем, что он успешно справился с наводнением в Оренбурге прошлым летом. Журналисты также уточнили, не связано ли назначение Паслера с проблемами Свердловской области, которые нужно срочно решать. Песков ответил отрицательно.Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего до этого Оренбургскую область.
https://ria.ru/20250328/pasler-2007938470.html
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политика, свердловская область, россия, оренбург, денис паслер, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбург, Денис Паслер, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области

Песков: назначение Паслера связано с его реакцией на паводок в Оренбуржье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, ну, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли новое назначение Паслера с тем, что он успешно справился с наводнением в Оренбурге прошлым летом.
Журналисты также уточнили, не связано ли назначение Паслера с проблемами Свердловской области, которые нужно срочно решать. Песков ответил отрицательно.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего до этого Оренбургскую область.
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ПолитикаСвердловская областьРоссияОренбургДенис ПаслерДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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