Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
Паслер попросил прощения на представлении врио губернатора Оренбуржья
© Правительство Оренбургской области/ВКонтактеБывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
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УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался.
Ранее Паслер написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.
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Паслер рассказал, что удалось сделать за шесть лет, и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку.
В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился.
"Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович доделает, дорешает. И регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать", — сказал бывший глава региона под громкие аплодисменты присутствующих.
Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.
В пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Власти региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" организовали трансляцию мероприятия.
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