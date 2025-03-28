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Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья - РИА Новости, 28.03.2025
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14:33 28.03.2025 (обновлено: 16:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/pasler-2007938470.html
Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья - РИА Новости, 28.03.2025
Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:33:00+03:00
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УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался.Паслер рассказал, что удалось сделать за шесть лет, и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку. В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился. "Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович доделает, дорешает. И регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать", — сказал бывший глава региона под громкие аплодисменты присутствующих. Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.В пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Власти региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" организовали трансляцию мероприятия.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html
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оренбургская область, россия, свердловская область, денис паслер, евгений солнцев, игорь комаров, политика, общество
Оренбургская область, Россия, Свердловская область, Денис Паслер, Евгений Солнцев, Игорь Комаров, Политика, Общество
Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

Паслер попросил прощения на представлении врио губернатора Оренбуржья

© Правительство Оренбургской области/ВКонтактеБывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Правительство Оренбургской области/ВКонтакте
Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья
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УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался.

Ранее Паслер написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Паслер рассказал, что удалось сделать за шесть лет, и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку.
В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился.
"Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович доделает, дорешает. И регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать", — сказал бывший глава региона под громкие аплодисменты присутствующих.
Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.
В пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Власти региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" организовали трансляцию мероприятия.
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Оренбургская областьРоссияСвердловская областьДенис ПаслерЕвгений СолнцевИгорь КомаровПолитикаОбщество
 
 
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