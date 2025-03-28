https://ria.ru/20250328/pasler-2007938470.html

Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья - РИА Новости, 28.03.2025

Паслер расплакался на представлении врио губернатора Оренбуржья

Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:33:00+03:00

2025-03-28T14:33:00+03:00

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УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер на представлении нового руководителя региона Евгения Солнцева говорил эмоционально и расплакался.Паслер рассказал, что удалось сделать за шесть лет, и поблагодарил жителей Оренбуржья за самоотверженный труд и поддержку. В конце речи он запнулся, справляясь со слезами, попросил воды и эмоционально извинился. "Если воду дадут, сейчас скажу два слова. Я хотел попросить прощения у всех, кого, не дай бог, наверное, обидел словом или недоделал те дела, которые надо было доделать. Но искренне верю, что Евгений Александрович доделает, дорешает. И регион будет с вашей поддержкой развиваться и процветать", — сказал бывший глава региона под громкие аплодисменты присутствующих. Паслер руководил Оренбургской областью с 2019 года.В пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров представил правительству Оренбургской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. Власти региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" организовали трансляцию мероприятия.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html

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оренбургская область, россия, свердловская область, денис паслер, евгений солнцев, игорь комаров, политика, общество