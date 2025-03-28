https://ria.ru/20250328/pasler-2007932735.html

Паслер прибыл в Екатеринбург

Паслер прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 28.03.2025

Паслер прибыл в Екатеринбург

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:04:00+03:00

2025-03-28T14:04:00+03:00

2025-03-28T14:04:00+03:00

политика

свердловская область

екатеринбург

россия

денис паслер

артем жога

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. "Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург", – говорится в сообщении. "Состоялась первая встреча врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Основной темой стало социально-экономическое развитие региона", – сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона. Церемония представления врио губернатора Свердловской области Паслера пройдет в Екатеринбурге в пятницу, уточняли РИА Новости в полпредстве. Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html

свердловская область

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

политика, свердловская область, екатеринбург, россия, денис паслер, артем жога, владимир путин