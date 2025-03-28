https://ria.ru/20250328/pasler-2007932735.html
Паслер прибыл в Екатеринбург
Паслер прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 28.03.2025
Паслер прибыл в Екатеринбург
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:04:00+03:00
2025-03-28T14:04:00+03:00
2025-03-28T14:04:00+03:00
политика
свердловская область
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денис паслер
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владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. "Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург", – говорится в сообщении. "Состоялась первая встреча врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Основной темой стало социально-экономическое развитие региона", – сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона. Церемония представления врио губернатора Свердловской области Паслера пройдет в Екатеринбурге в пятницу, уточняли РИА Новости в полпредстве. Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, свердловская область, екатеринбург, россия, денис паслер, артем жога, владимир путин
Политика, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Денис Паслер, Артем Жога, Владимир Путин
Паслер прибыл в Екатеринбург
Врио губернатора Свердловской области Паслер прибыл в Екатеринбург