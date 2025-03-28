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Паслер прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 28.03.2025
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14:04 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/pasler-2007932735.html
Паслер прибыл в Екатеринбург
Паслер прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 28.03.2025
Паслер прибыл в Екатеринбург
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:04:00+03:00
2025-03-28T14:04:00+03:00
политика
свердловская область
екатеринбург
россия
денис паслер
артем жога
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО. "Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург", – говорится в сообщении. "Состоялась первая встреча врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Основной темой стало социально-экономическое развитие региона", – сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона. Церемония представления врио губернатора Свердловской области Паслера пройдет в Екатеринбурге в пятницу, уточняли РИА Новости в полпредстве. Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона.
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политика, свердловская область, екатеринбург, россия, денис паслер, артем жога, владимир путин
Политика, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Денис Паслер, Артем Жога, Владимир Путин
Паслер прибыл в Екатеринбург

Врио губернатора Свердловской области Паслер прибыл в Екатеринбург

© Фото : Денис Паслер/TelegramДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Денис Паслер/Telegram
Денис Паслер. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург, сообщил аппарат полпредства УрФО.
"Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург", – говорится в сообщении.
«
"Состоялась первая встреча врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Основной темой стало социально-экономическое развитие региона", – сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.
Церемония представления врио губернатора Свердловской области Паслера пройдет в Екатеринбурге в пятницу, уточняли РИА Новости в полпредстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Паслера врио губернатора региона.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера
19 марта, 23:52
 
ПолитикаСвердловская областьЕкатеринбургРоссияДенис ПаслерАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
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