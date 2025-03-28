Россия не рада деиндустриализации Европы, заявил Оверчук
Оверчук: идет деиндустриализация Европы, но Россия этому не рада
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит вице-премьера Правительства РФ А. Оверчука в Китай
Визит вице-премьера Правительства РФ А. Оверчука в Китай. Архивное фото
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БОАО (Китай), 28 мар - РИА Новости. Европа переживает деиндустриализацию и стагнацию немецкой экономики, но в России этому не рады, так как у нее традиционно были взаимовыгодные отношения с Европой, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой. По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны", - заявил Оверчук, выступая на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" Азиатского форума в Боао (Китай).
По его словам, эта ситуация является прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами.
"Потому что, если бы они занимались анализом, им… следовало бы помнить, что они экономили и сокращали свои расходы на оборону, потому что их безопасность обеспечивалась США. Они сокращали свои расходы на счета за электроэнергию, потому что Россия поставляла дешевую и надежную энергию. Они сокращали свои расходы на потребительские товары, потому что товары, доступные по цене, поставлялись Китаем. А теперь их структура расходов изменилась из-за их политики. И они просто несут ответственность за последствия этих решений", - резюмировал Оверчук.
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