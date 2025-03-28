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В Мьянме из-за землетрясения обрушился отель, два человека погибли

В Мьянме из-за землетрясения обрушился отель, два человека погибли - РИА Новости, 28.03.2025

В Мьянме из-за землетрясения обрушился отель, два человека погибли

Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Республике Союз Мьянма рухнула из-за сильного землетрясения, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:21:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Республике Союз Мьянма рухнула из-за сильного землетрясения, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщает бирманский портал DVB.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде."В результате сильного землетрясения обрушился отель Aung Pan, погибли два человека, а гости, включая персонал отеля, оказались под завалами. По словам спасателей и местных жителей, первоначальные сообщения указывают на то, что в результате обрушения всего отеля погибли два человека, а около 20 человек, включая семерых сотрудников отеля, оказались в ловушке", - пишет издание.В настоящее время спасательные команды работают над спасением заблокированных в восьмиэтажном отеле людей.

мьянма

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде