Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/orban-2007879950.html
Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа
Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа - РИА Новости, 28.03.2025
Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа
Призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа говорит о том, что Евросоюз хочет сам более широкого участия в конфликте на Украине, потому что РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:58:00+03:00
2025-03-28T10:58:00+03:00
в мире
украина
европа
венгрия
виктор орбан
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа говорит о том, что Евросоюз хочет сам более широкого участия в конфликте на Украине, потому что ему самому никто не угрожает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов. "На данный момент я не вижу, чтобы Европе угрожала война... Если кто-то готовится к войне, то это потому, что он хочет начать какие-то военные действия. Таким образом, Брюссель хочет продолжить войну, которая сейчас идет, поскольку он ввязался в эту войну, поддержав Украину, в то время как Венгрия осталась в стороне", - сказал Орбан. По его словам, тот факт, что европейское руководство привержено продолжению конфликта, а не его мирному урегулированию, подтверждает встреча в Париже ряда европейских лидеров, которые "пообещали Украине дальнейшую поддержку и гарантии безопасности". Орбан призвал венгров не прислушиваться к рекомендациям ЕК, потому что "Венгрия ни с кем не будет воевать, мы останемся на стороне мира, и если Европа пойдет на войну, мы, конечно же, не пойдем". По мнению венгерского премьера правильной позицией для Европы было поддержать усилия США по достижению мира, однако пока налицо "великий трансатлантический раскол".
https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html
украина
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_03f84fb35599a8dc06e8d27563d32e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Еврокомиссия
Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа

Орбан: ЕС сам хочет участия в конфликте на Украине, ему никто не угрожает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа говорит о том, что Евросоюз хочет сам более широкого участия в конфликте на Украине, потому что ему самому никто не угрожает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"Война с Россией": на Каллас обрушились в Сети из-за одного заявления
26 марта, 23:01
"На данный момент я не вижу, чтобы Европе угрожала война... Если кто-то готовится к войне, то это потому, что он хочет начать какие-то военные действия. Таким образом, Брюссель хочет продолжить войну, которая сейчас идет, поскольку он ввязался в эту войну, поддержав Украину, в то время как Венгрия осталась в стороне", - сказал Орбан.
По его словам, тот факт, что европейское руководство привержено продолжению конфликта, а не его мирному урегулированию, подтверждает встреча в Париже ряда европейских лидеров, которые "пообещали Украине дальнейшую поддержку и гарантии безопасности".
Орбан призвал венгров не прислушиваться к рекомендациям ЕК, потому что "Венгрия ни с кем не будет воевать, мы останемся на стороне мира, и если Европа пойдет на войну, мы, конечно же, не пойдем".
По мнению венгерского премьера правильной позицией для Европы было поддержать усилия США по достижению мира, однако пока налицо "великий трансатлантический раскол".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС
27 марта, 17:02
 
В миреУкраинаЕвропаВенгрияВиктор ОрбанЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала