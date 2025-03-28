https://ria.ru/20250328/orban-2007879950.html

Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа

Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа - РИА Новости, 28.03.2025

Орбан прокомментировал призыв к европейцам запастись едой на 72 часа

Призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа говорит о том, что Евросоюз хочет сам более широкого участия в конфликте на Украине, потому что РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:58:00+03:00

2025-03-28T10:58:00+03:00

2025-03-28T10:58:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. Призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа говорит о том, что Евросоюз хочет сам более широкого участия в конфликте на Украине, потому что ему самому никто не угрожает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов. "На данный момент я не вижу, чтобы Европе угрожала война... Если кто-то готовится к войне, то это потому, что он хочет начать какие-то военные действия. Таким образом, Брюссель хочет продолжить войну, которая сейчас идет, поскольку он ввязался в эту войну, поддержав Украину, в то время как Венгрия осталась в стороне", - сказал Орбан. По его словам, тот факт, что европейское руководство привержено продолжению конфликта, а не его мирному урегулированию, подтверждает встреча в Париже ряда европейских лидеров, которые "пообещали Украине дальнейшую поддержку и гарантии безопасности". Орбан призвал венгров не прислушиваться к рекомендациям ЕК, потому что "Венгрия ни с кем не будет воевать, мы останемся на стороне мира, и если Европа пойдет на войну, мы, конечно же, не пойдем". По мнению венгерского премьера правильной позицией для Европы было поддержать усилия США по достижению мира, однако пока налицо "великий трансатлантический раскол".

https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html

https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия