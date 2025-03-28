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Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2025
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02:32 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/opros-2007836599.html
Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос
Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2025
Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос
Относительно большее по сравнению с февралем число американцев ожидают замедления экономического роста или даже рецессии в следующем году в США, говорится в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:32:00+03:00
2025-03-28T02:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Относительно большее по сравнению с февралем число американцев ожидают замедления экономического роста или даже рецессии в следующем году в США, говорится в исследовании CBS News. В рамках этого исследования, проведенного CBS News совместно с компанией YouGov, был опрошен 2351 совершеннолетний американец, группа представляет все слои населения по полу, возрасту, расе и уровню образования. По сравнению с февралем, когда 34% респондентов верили в будущий экономический рост, сейчас этот показатель снизился до 29%. При этом число людей, прогнозирующих рецессию, возросло с 23% до 28%. Процент тех, кто ожидает, что экономика либо останется на прежнем уровне, либо немного ухудшится, почти не изменился – чуть больше 20%. Кроме того, 76% опрошенных отметили, что их прибавка к зарплате не поспевает за темпами инфляции. В долгосрочной перспективе у 70% возникают опасения, хватит ли им сбережений для выхода на пенсию. Согласно данным, опубликованным Университетом Мичигана, в феврале 2025 года индекс потребительских настроений достиг самого низкого уровня с ноября 2023 года.
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сша, в мире, экономика
США, В мире, Экономика
Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос

CBS News: большинство американцев ожидают замедления роста экономики в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Относительно большее по сравнению с февралем число американцев ожидают замедления экономического роста или даже рецессии в следующем году в США, говорится в исследовании CBS News.
В рамках этого исследования, проведенного CBS News совместно с компанией YouGov, был опрошен 2351 совершеннолетний американец, группа представляет все слои населения по полу, возрасту, расе и уровню образования.
По сравнению с февралем, когда 34% респондентов верили в будущий экономический рост, сейчас этот показатель снизился до 29%. При этом число людей, прогнозирующих рецессию, возросло с 23% до 28%. Процент тех, кто ожидает, что экономика либо останется на прежнем уровне, либо немного ухудшится, почти не изменился – чуть больше 20%.
Кроме того, 76% опрошенных отметили, что их прибавка к зарплате не поспевает за темпами инфляции. В долгосрочной перспективе у 70% возникают опасения, хватит ли им сбережений для выхода на пенсию.
Согласно данным, опубликованным Университетом Мичигана, в феврале 2025 года индекс потребительских настроений достиг самого низкого уровня с ноября 2023 года.
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