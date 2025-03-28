https://ria.ru/20250328/oon-2008026428.html

ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек

ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек - РИА Новости, 28.03.2025

ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Всемирная Организация "на данный момент" не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:43:00+03:00

2025-03-28T18:43:00+03:00

2025-03-28T18:43:00+03:00

в мире

черное море

сша

россия

антониу гутерреш

оон

юнктад

россельхозбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg

ООН, 28 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Всемирная Организация "на данный момент" не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море в рамках урегулирования украинского кризиса. "У нас были некоторые контакты с США. У (генсека ЮНКТАД - ред.) Ребеки Гринспан были некоторые контакты, но ООН на данный момент не участвует в переговорах", - сказал Гутерреш журналистам в ответ на вопрос о том, контактировали ли Соединенные Штаты с ООН в связи с их попытками выступить посредником в установлении прекращении огня в Черном море. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/kreml-2007948442.html

черное море

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, сша, россия, антониу гутерреш, оон, юнктад, россельхозбанк