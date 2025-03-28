https://ria.ru/20250328/oon-2008026428.html
ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек
ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек - РИА Новости, 28.03.2025
ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Всемирная Организация "на данный момент" не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:43:00+03:00
2025-03-28T18:43:00+03:00
2025-03-28T18:43:00+03:00
в мире
черное море
сша
россия
антониу гутерреш
оон
юнктад
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg
ООН, 28 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Всемирная Организация "на данный момент" не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море в рамках урегулирования украинского кризиса. "У нас были некоторые контакты с США. У (генсека ЮНКТАД - ред.) Ребеки Гринспан были некоторые контакты, но ООН на данный момент не участвует в переговорах", - сказал Гутерреш журналистам в ответ на вопрос о том, контактировали ли Соединенные Штаты с ООН в связи с их попытками выступить посредником в установлении прекращении огня в Черном море. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250328/kreml-2007948442.html
черное море
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, сша, россия, антониу гутерреш, оон, юнктад, россельхозбанк
В мире, Черное море, США, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, ЮНКТАД, Россельхозбанк
ООН не участвует в переговорах по Черному морю, заявил генсек
Гутерреш: ООН не участвует в переговорах по свободе передвижения в Черном море