https://ria.ru/20250328/obyski-2007874747.html
Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии
Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии - РИА Новости, 28.03.2025
Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии
Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:35:00+03:00
2025-03-28T10:35:00+03:00
2025-03-28T15:51:00+03:00
гагаузия
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россия
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные с ее поездкой в Россию, заявил РИА Новости замглавы руководителя региона Виктор Петров."Без каких-либо документов в исполком (правительство. — Прим. ред.) Гагаузии пришли сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Были изъяты документы, эти документы были командировочные башкана (главы. — Прим. ред.), связанные с поездкой в Российскую Федерацию. Мы документы предоставили. Но сотрудники пришли без предъявления каких-либо документов, они какие-то сопроводительные документы заполняли на коленках. Оно в прямом смысле так все и происходило. И так и делаются все уголовные дела — на коленках, по-быстрому", — сказал он.По его словам, сотрудники антрикоррупционного центра сообщили, что прибыли в исполком в рамках уголовного дела, но не пояснили, какого именно."Мы считаем, что это полный беспредел, что власти перешли все границы, и верим в то, что правда восторжествует и все встанет на свои места", — заключил Петров.Задержание ГуцулГуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Там сообщили, что ее задержали на 72 часа по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинули. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски по уголовному делу о нарушении управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, которое проводится против бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению дела, а экс-казначея допросят в качестве подозреваемого.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007772028.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, россия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, Молдавия, Россия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии
При обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы по поездке Гуцул в Россию
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные с ее поездкой в Россию, заявил РИА Новости замглавы руководителя региона Виктор Петров.
«
"Без каких-либо документов в исполком (правительство. — Прим. ред.) Гагаузии пришли сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Были изъяты документы, эти документы были командировочные башкана (главы. — Прим. ред.), связанные с поездкой в Российскую Федерацию. Мы документы предоставили. Но сотрудники пришли без предъявления каких-либо документов, они какие-то сопроводительные документы заполняли на коленках. Оно в прямом смысле так все и происходило. И так и делаются все уголовные дела — на коленках, по-быстрому", — сказал он.
По его словам, сотрудники антрикоррупционного центра сообщили, что прибыли в исполком в рамках уголовного дела, но не пояснили, какого именно.
"Мы считаем, что это полный беспредел, что власти перешли все границы, и верим в то, что правда восторжествует и все встанет на свои места", — заключил Петров.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Там сообщили, что ее задержали на 72 часа по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул
пока не выдвинули.
Адвокат политика Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии
под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски по уголовному делу о нарушении управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, которое проводится против бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению дела, а экс-казначея допросят в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как официальный Кишинев
провозгласил курс на евроинтеграцию.