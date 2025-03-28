https://ria.ru/20250328/obyski-2007874747.html

Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии

Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии - РИА Новости, 28.03.2025

Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии

Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:35:00+03:00

2025-03-28T10:35:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

гагаузия

молдавия

россия

в мире

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007884191_0:141:3138:1906_1920x0_80_0_0_874d17d3baa8678d86dcea8cd6929e46.jpg

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные с ее поездкой в Россию, заявил РИА Новости замглавы руководителя региона Виктор Петров."Без каких-либо документов в исполком (правительство. — Прим. ред.) Гагаузии пришли сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Были изъяты документы, эти документы были командировочные башкана (главы. — Прим. ред.), связанные с поездкой в Российскую Федерацию. Мы документы предоставили. Но сотрудники пришли без предъявления каких-либо документов, они какие-то сопроводительные документы заполняли на коленках. Оно в прямом смысле так все и происходило. И так и делаются все уголовные дела — на коленках, по-быстрому", — сказал он.По его словам, сотрудники антрикоррупционного центра сообщили, что прибыли в исполком в рамках уголовного дела, но не пояснили, какого именно."Мы считаем, что это полный беспредел, что власти перешли все границы, и верим в то, что правда восторжествует и все встанет на свои места", — заключил Петров.Задержание ГуцулГуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Там сообщили, что ее задержали на 72 часа по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинули. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски по уголовному делу о нарушении управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, которое проводится против бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению дела, а экс-казначея допросят в качестве подозреваемого.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007772028.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

https://ria.ru/20250326/politolog-2007454025.html

гагаузия

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, молдавия, россия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул