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Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.03.2025
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17:48 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/obostrenie-2008014820.html
Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове
Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.03.2025
Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:48:00+03:00
2025-03-28T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на полуострове, подчеркнули необходимость реализации практических шагов по деэскалации напряженности в Северо-Восточной Азии, сообщил в пятницу МИД РФ. "Стороны констатировали близость или совпадение оценок причин обострения обстановки на Корейском полуострове, главной из которых является непрекращающаяся военная активность США и их союзников, включая проводимые ими военные маневры с отработкой сценариев крупномасштабной войны против КНДР с применением ядерного оружия. Было отмечено, что подобная провокационная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии", - говорится в заявлении на сайте министерства. На сайте уточняется, что стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем, необходимость отказа от блокового мышления и реализации практических мер по деэскалации напряженности. На сайте также отмечается, что представители РФ и КНР договорились продолжать координацию, в том числе в Совете безопасности ООН, в целях предотвращения ухудшения ситуации на полуострове.
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в мире, россия, корейский полуостров, китай, андрей руденко, оон
В мире, Россия, Корейский полуостров, Китай, Андрей Руденко, ООН
Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове

МИД: причиной обострения на Корейском полуострове стала военная активность США

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterКорейский полуостров с борта МКС
Корейский полуостров с борта МКС - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Корейский полуостров с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на полуострове, подчеркнули необходимость реализации практических шагов по деэскалации напряженности в Северо-Восточной Азии, сообщил в пятницу МИД РФ.
«
"Стороны констатировали близость или совпадение оценок причин обострения обстановки на Корейском полуострове, главной из которых является непрекращающаяся военная активность США и их союзников, включая проводимые ими военные маневры с отработкой сценариев крупномасштабной войны против КНДР с применением ядерного оружия. Было отмечено, что подобная провокационная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии", - говорится в заявлении на сайте министерства.
На сайте уточняется, что стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем, необходимость отказа от блокового мышления и реализации практических мер по деэскалации напряженности. На сайте также отмечается, что представители РФ и КНР договорились продолжать координацию, в том числе в Совете безопасности ООН, в целях предотвращения ухудшения ситуации на полуострове.
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В миреРоссияКорейский полуостровКитайАндрей РуденкоООН
 
 
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