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Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове

Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.03.2025

Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:48:00+03:00

2025-03-28T17:48:00+03:00

2025-03-28T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на полуострове, подчеркнули необходимость реализации практических шагов по деэскалации напряженности в Северо-Восточной Азии, сообщил в пятницу МИД РФ. "Стороны констатировали близость или совпадение оценок причин обострения обстановки на Корейском полуострове, главной из которых является непрекращающаяся военная активность США и их союзников, включая проводимые ими военные маневры с отработкой сценариев крупномасштабной войны против КНДР с применением ядерного оружия. Было отмечено, что подобная провокационная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии", - говорится в заявлении на сайте министерства. На сайте уточняется, что стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем, необходимость отказа от блокового мышления и реализации практических мер по деэскалации напряженности. На сайте также отмечается, что представители РФ и КНР договорились продолжать координацию, в том числе в Совете безопасности ООН, в целях предотвращения ухудшения ситуации на полуострове.

https://ria.ru/20241015/ssha-1978238726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, корейский полуостров, китай, андрей руденко, оон