Россия и Китай обсудили активность США на Корейском полуострове
МИД: причиной обострения на Корейском полуострове стала военная активность США
Корейский полуостров с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и спецпредставитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили активность США на полуострове, подчеркнули необходимость реализации практических шагов по деэскалации напряженности в Северо-Восточной Азии, сообщил в пятницу МИД РФ.
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"Стороны констатировали близость или совпадение оценок причин обострения обстановки на Корейском полуострове, главной из которых является непрекращающаяся военная активность США и их союзников, включая проводимые ими военные маневры с отработкой сценариев крупномасштабной войны против КНДР с применением ядерного оружия. Было отмечено, что подобная провокационная деятельность ставит под угрозу мир и стабильность в Северо-Восточной Азии", - говорится в заявлении на сайте министерства.
На сайте уточняется, что стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования проблем на Корейском полуострове политико-дипломатическим путем, необходимость отказа от блокового мышления и реализации практических мер по деэскалации напряженности. На сайте также отмечается, что представители РФ и КНР договорились продолжать координацию, в том числе в Совете безопасности ООН, в целях предотвращения ухудшения ситуации на полуострове.
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