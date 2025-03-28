https://ria.ru/20250328/obe1kanobe-2008031730.html
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe - РИА Новости, 28.03.2025
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe
Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:12:00+03:00
2025-03-28T19:12:00+03:00
2025-03-28T19:12:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007964506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c1deb9f6f117813872bf49f929b0897.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. "Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - сказала Петрова. По данным полиции, мужчина оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. Отмечается, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. Добавляется, что при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. "Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения – конопли. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу", – добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело о попытке производства и сбыта наркотиков, психотропных веществ, а также содержащих их растений. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20250324/politsiya-2006897511.html
https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html
https://ria.ru/20250304/reper-2002874887.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007964506_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ecd3dabdd8a1286038bdae4a981c8de.jpg
Обыск квартиры рэп-исполнителя Obe1Kanobe, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков
Полицейские задержали 39-летнего рэп-исполнителя – его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУМВД по Подмосковью. Как уточнил источник РИА Новости – речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. Он оборудовал самодельный парник в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина.
"При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений", - сообщили в МВД.
Возбуждено дело о попытке производства и сбыта наркотиков.
2025-03-28T19:12
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe, подозреваемого в выращивании конопли