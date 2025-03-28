https://ria.ru/20250328/obe1kanobe-2008031730.html

В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe

В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe - РИА Новости, 28.03.2025

В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe

Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:12:00+03:00

2025-03-28T19:12:00+03:00

2025-03-28T19:12:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007964506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c1deb9f6f117813872bf49f929b0897.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. "Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - сказала Петрова. По данным полиции, мужчина оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. Отмечается, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. Добавляется, что при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. "Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения – конопли. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу", – добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело о попытке производства и сбыта наркотиков, психотропных веществ, а также содержащих их растений. Фигурант арестован.

https://ria.ru/20250324/politsiya-2006897511.html

https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html

https://ria.ru/20250304/reper-2002874887.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск квартиры рэп-исполнителя Obe1Kanobe, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков Полицейские задержали 39-летнего рэп-исполнителя – его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУМВД по Подмосковью. Как уточнил источник РИА Новости – речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. Он оборудовал самодельный парник в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. "При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений", - сообщили в МВД. Возбуждено дело о попытке производства и сбыта наркотиков. 2025-03-28T19:12 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия