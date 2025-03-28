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В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe - РИА Новости, 28.03.2025
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19:12 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/obe1kanobe-2008031730.html
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe - РИА Новости, 28.03.2025
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe
Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:12:00+03:00
2025-03-28T19:12:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. "Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - сказала Петрова. По данным полиции, мужчина оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. Отмечается, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. Добавляется, что при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. "Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения – конопли. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу", – добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело о попытке производства и сбыта наркотиков, психотропных веществ, а также содержащих их растений. Фигурант арестован.
https://ria.ru/20250324/politsiya-2006897511.html
https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html
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московская область (подмосковье)
россия
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Обыск квартиры рэп-исполнителя Obe1Kanobe, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков
Полицейские задержали 39-летнего рэп-исполнителя – его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУМВД по Подмосковью. Как уточнил источник РИА Новости – речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe. Он оборудовал самодельный парник в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. "При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений", - сообщили в МВД. Возбуждено дело о попытке производства и сбыта наркотиков.
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe

В Подмосковье задержали рэпера Obe1Kanobe, подозреваемого в выращивании конопли

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рэп-исполнитель подозревается в выращивании в съемной квартире в Подмосковье конопли в горшках, он задержан, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о баттл-рэпере Obe1Kanobe.
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"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - сказала Петрова.
По данным полиции, мужчина оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. Отмечается, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. Добавляется, что при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
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"Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения – конопли. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу", – добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело о попытке производства и сбыта наркотиков, психотропных веществ, а также содержащих их растений. Фигурант арестован.
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