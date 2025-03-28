https://ria.ru/20250328/neft-2007853764.html

США могут приоткрыть свой рынок для нефти из России, считает эксперт

США могут приоткрыть свой рынок для нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2025

США могут приоткрыть свой рынок для нефти из России, считает эксперт

США могут "приоткрыть" возможность поставок российской нефти на свой рынок вместо венесуэльской, так как она подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:30:00+03:00

2025-03-28T07:30:00+03:00

2025-03-28T07:30:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

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алексей громов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США могут "приоткрыть" возможность поставок российской нефти на свой рынок вместо венесуэльской, так как она подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих заводов, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. "В целом, я думаю, что санкции Евросоюза сняты не будут, но вот американцы могут спокойно приоткрыть возможность поставки на свой рынок российской нефти взамен венесуэльской, на которую они сейчас усиливают давление, так как наша тяжелая нефть как раз подходит по качеству для их нефтеперерабатывающих заводов. Для этого даже не придется снимать санкции, можно просто сделать исключение на определенный период", - сказал эксперт. Громов отметил, что, в целом смягчение санкций вряд ли как-то повлияет на объемы экспорта нефти из России, так как за все время действия ограничений он практически не изменился, снизились только доходы и стало сложнее с точки зрения логистики и платежей.

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экономика, цены на нефть, сша, россия, алексей громов