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США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2025
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06:26 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/neft-2007851352.html
США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт
США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2025
США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт
США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:26:00+03:00
2025-03-28T06:26:00+03:00
экономика
сша
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цены на нефть
гайана
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "Я не думаю, что США в условиях ставки на стратегию "бури, детка, бури" будут настолько ронять цены, ведь тогда это создаст проблемы и американским сланцевым компаниям. Я полагаю, что диапазон в 65-70 долларов будет оптимален для всех, и его Трамп постарается сохранить", - сказал эксперт. Он добавил, что при такой цене, например, также экономически рентабельна добыча в Бразилии и Гайане. Но в случае если котировки пойдут ниже, что маловероятно в ближайшие месяцы, эти страны будут это учитывать - Бразилия в силу интересов государства, а Гайана - корпораций.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007023195.html
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экономика, сша, бразилия, цены на нефть, гайана, дональд трамп, алексей громов
Экономика, США, Бразилия, Цены на нефть, Гайана, Дональд Трамп, Алексей Громов
США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт

Директор ИЭФ Громов: США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу

© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
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"Я не думаю, что США в условиях ставки на стратегию "бури, детка, бури" будут настолько ронять цены, ведь тогда это создаст проблемы и американским сланцевым компаниям. Я полагаю, что диапазон в 65-70 долларов будет оптимален для всех, и его Трамп постарается сохранить", - сказал эксперт.
Он добавил, что при такой цене, например, также экономически рентабельна добыча в Бразилии и Гайане. Но в случае если котировки пойдут ниже, что маловероятно в ближайшие месяцы, эти страны будут это учитывать - Бразилия в силу интересов государства, а Гайана - корпораций.
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