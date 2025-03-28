https://ria.ru/20250328/neft-2007851352.html

США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт

США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2025

США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, заявил эксперт

США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:26:00+03:00

2025-03-28T06:26:00+03:00

2025-03-28T06:26:00+03:00

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сша

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цены на нефть

гайана

дональд трамп

алексей громов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США не будут ронять цены на нефть в ущерб своему бизнесу, сохранят оптимальный уровень в 65-70 долларов за баррель, заявил в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "Я не думаю, что США в условиях ставки на стратегию "бури, детка, бури" будут настолько ронять цены, ведь тогда это создаст проблемы и американским сланцевым компаниям. Я полагаю, что диапазон в 65-70 долларов будет оптимален для всех, и его Трамп постарается сохранить", - сказал эксперт. Он добавил, что при такой цене, например, также экономически рентабельна добыча в Бразилии и Гайане. Но в случае если котировки пойдут ниже, что маловероятно в ближайшие месяцы, эти страны будут это учитывать - Бразилия в силу интересов государства, а Гайана - корпораций.

https://ria.ru/20250324/tramp-2007023195.html

https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360802.html

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экономика, сша, бразилия, цены на нефть, гайана, дональд трамп, алексей громов