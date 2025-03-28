https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс - РИА Новости, 28.03.2025
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:42:00+03:00
2025-03-28T19:42:00+03:00
2025-03-28T19:43:00+03:00
наука
марс
дмитрий баканов
кирилл дмитриев
илон маск
наса
роскосмос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на сотрудничестве на орбите. "НАСА, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите", - сообщили в американском ведомстве на запрос агентства. Американская сторона считает, что сотрудничество "идет гладко, как это продолжается почти 25 лет", сообщило НАСА. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил ранее в телеинтервью, что "миссии на другие планеты невозможны без компетенций РФ". Гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью РИА Новости сообщил о готовности предприятия создать скафандр для полета на Марс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить на красную планету совместную миссию в 2029 году. Владелец компании Space X анонсировал запуск космического корабля с человекоподобным роботом в конце 2026 года. В случае успеха испытаний, люди отправятся на Марс в 2029 году, сообщил Маск.
https://ria.ru/20250321/nasa-2006605952.html
https://ria.ru/20250327/mars-2007740577.html
марс
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, дмитрий баканов, кирилл дмитриев, илон маск, наса, роскосмос, в мире, россия, сша
Наука, Марс, Дмитрий Баканов, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, НАСА, Роскосмос, В мире, Россия, США
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
НАСА заявило, что сотрудничает с российскими космонавтами на орбите