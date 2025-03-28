https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html

НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс

НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс - РИА Новости, 28.03.2025

НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс

Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:42:00+03:00

2025-03-28T19:42:00+03:00

2025-03-28T19:43:00+03:00

наука

марс

дмитрий баканов

кирилл дмитриев

илон маск

наса

роскосмос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на сотрудничестве на орбите. "НАСА, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите", - сообщили в американском ведомстве на запрос агентства. Американская сторона считает, что сотрудничество "идет гладко, как это продолжается почти 25 лет", сообщило НАСА. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил ранее в телеинтервью, что "миссии на другие планеты невозможны без компетенций РФ". Гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью РИА Новости сообщил о готовности предприятия создать скафандр для полета на Марс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить на красную планету совместную миссию в 2029 году. Владелец компании Space X анонсировал запуск космического корабля с человекоподобным роботом в конце 2026 года. В случае успеха испытаний, люди отправятся на Марс в 2029 году, сообщил Маск.

https://ria.ru/20250321/nasa-2006605952.html

https://ria.ru/20250327/mars-2007740577.html

марс

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марс, дмитрий баканов, кирилл дмитриев, илон маск, наса, роскосмос, в мире, россия, сша