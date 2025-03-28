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НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс - РИА Новости, 28.03.2025
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Наука
 
19:42 28.03.2025 (обновлено: 19:43 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс - РИА Новости, 28.03.2025
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс
Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на... РИА Новости, 28.03.2025
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наука
марс
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на сотрудничестве на орбите. "НАСА, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите", - сообщили в американском ведомстве на запрос агентства. Американская сторона считает, что сотрудничество "идет гладко, как это продолжается почти 25 лет", сообщило НАСА. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил ранее в телеинтервью, что "миссии на другие планеты невозможны без компетенций РФ". Гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью РИА Новости сообщил о готовности предприятия создать скафандр для полета на Марс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить на красную планету совместную миссию в 2029 году. Владелец компании Space X анонсировал запуск космического корабля с человекоподобным роботом в конце 2026 года. В случае успеха испытаний, люди отправятся на Марс в 2029 году, сообщил Маск.
https://ria.ru/20250321/nasa-2006605952.html
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марс, дмитрий баканов, кирилл дмитриев, илон маск, наса, роскосмос, в мире, россия, сша
Наука, Марс, Дмитрий Баканов, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, НАСА, Роскосмос, В мире, Россия, США
НАСА ответило на вопрос о российских разработках для полета на Марс

НАСА заявило, что сотрудничает с российскими космонавтами на орбите

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство (НАСА) на вопрос о необходимости российских разработок для полета на Марс заявило РИА Новости, что сосредоточено на сотрудничестве на орбите.
"НАСА, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите", - сообщили в американском ведомстве на запрос агентства.
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
НАСА может закрыть штаб-квартиру в Вашингтоне, пишет Politico
21 марта, 23:33
Американская сторона считает, что сотрудничество "идет гладко, как это продолжается почти 25 лет", сообщило НАСА.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил ранее в телеинтервью, что "миссии на другие планеты невозможны без компетенций РФ". Гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью РИА Новости сообщил о готовности предприятия создать скафандр для полета на Марс. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить на красную планету совместную миссию в 2029 году. Владелец компании Space X анонсировал запуск космического корабля с человекоподобным роботом в конце 2026 года. В случае успеха испытаний, люди отправятся на Марс в 2029 году, сообщил Маск.
Полный снимок Марса - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
27 марта, 17:18
 
НаукаМарсДмитрий БакановКирилл ДмитриевИлон МаскНАСАРоскосмосВ миреРоссияСША
 
 
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