https://ria.ru/20250328/naemniki-2007844381.html
Наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске, сообщил пленный
Наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске, сообщил пленный - РИА Новости, 28.03.2025
Наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске, сообщил пленный
Группа наемников из Колумбии была замечена в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР в августе 2024 года, сообщил РИА Новости пленный украинский... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:38:00+03:00
2025-03-28T04:38:00+03:00
2025-03-28T04:38:00+03:00
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красноармейск
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ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Группа наемников из Колумбии была замечена в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР в августе 2024 года, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Александр Смольников. "Это август 2024 года, город Покровск. Группа из восьми человек, молодые ребята. Внешность: в общем, видно, что это были иностранцы. Колумбийцы. Понятно было, что это военные люди. Наемники", – рассказал пленный. По его словам, все наемники носили цепочки на шее, на которых были военные жетоны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250325/naemnik-2007144085.html
https://ria.ru/20250324/udary-2006990431.html
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колумбия, красноармейск, покровск, мария захарова, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Колумбия, Красноармейск, Покровск, Мария Захарова, Сергей Лавров
Наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске, сообщил пленный
Пленный Смольников: наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске
ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Группа наемников из Колумбии была замечена в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР в августе 2024 года, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Александр Смольников.
"Это август 2024 года, город Покровск. Группа из восьми человек, молодые ребята. Внешность: в общем, видно, что это были иностранцы. Колумбийцы. Понятно было, что это военные люди. Наемники", – рассказал пленный.
По его словам, все наемники носили цепочки на шее, на которых были военные жетоны.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.