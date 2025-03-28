https://ria.ru/20250328/myanma-2008044910.html

В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения

В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения

В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, чтобы не пострадать от афтершоков, передает корреспондент... РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T20:57:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

мьянма

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НЕЙПЬИДО, 28 мар - РИА Новости. В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, чтобы не пострадать от афтершоков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На данный момент в Нейпьидо большинство жителей спят на улице, чтобы избежать последствий афтершоков и обрушений зданий. Интернет-соединение работает с перебоями, а у многих в машинах закончился в бензин.В 0.20 по местному времени спасатели продолжают работы по поиску людей и вызволению пострадавших из-под завалов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html

https://ria.ru/20250328/myanma-2007964017.html

мьянма

таиланд

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Спасательные работы в столице Мьянмы В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В результате землетрясения, по последним данным, погибли 144 человека. 2025-03-28T20:57 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, мьянма, таиланд