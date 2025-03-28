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В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
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20:57 28.03.2025 (обновлено: 21:08 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/myanma-2008044910.html
В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения
В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения
В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, чтобы не пострадать от афтершоков, передает корреспондент... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:57:00+03:00
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землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
мьянма
таиланд
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НЕЙПЬИДО, 28 мар - РИА Новости. В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, чтобы не пострадать от афтершоков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На данный момент в Нейпьидо большинство жителей спят на улице, чтобы избежать последствий афтершоков и обрушений зданий. Интернет-соединение работает с перебоями, а у многих в машинах закончился в бензин.В 0.20 по местному времени спасатели продолжают работы по поиску людей и вызволению пострадавших из-под завалов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html
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353
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Спасательные работы в столице Мьянмы
В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В результате землетрясения, по последним данным, погибли 144 человека.
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землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, мьянма, таиланд
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Мьянма, Таиланд
В столице Мьянмы продолжаются спасательные работы после землетрясения

В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения

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НЕЙПЬИДО, 28 мар - РИА Новости. В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, чтобы не пострадать от афтершоков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На данный момент в Нейпьидо большинство жителей спят на улице, чтобы избежать последствий афтершоков и обрушений зданий. Интернет-соединение работает с перебоями, а у многих в машинах закончился в бензин.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
Вчера, 17:43
В 0.20 по местному времени спасатели продолжают работы по поиску людей и вызволению пострадавших из-под завалов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме
Вчера, 15:51
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреМьянмаТаиланд
 
 
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