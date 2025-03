https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144 - РИА Новости, 28.03.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144

В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:43:00+03:00

2025-03-28T17:43:00+03:00

2025-03-28T18:39:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

мьянма

мин аун хлайн

таиланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007955745_0:81:854:561_1920x0_80_0_0_678bb4e9d7f2ffa7f7a03c4905fb05e9.jpg

ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн."В общей сложности 144 человека погибли, <…> 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагайне и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим там спасательные работы", — рассказал глава государства в официальном обращении к нации.Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Ситуация в ТаиландеПо информации сетевого телеканала Reporters, число погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до пяти, пропавшими без вести считаются 117 человек. По словам вице-премьера Пхумтама Вечаячайя, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.

2025

