Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
Число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 144 и может еще вырасти
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
"В общей сложности 144 человека погибли, <…> 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагайне и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим там спасательные работы", — рассказал глава государства в официальном обращении к нации.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Вчера, 11:17
Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.
Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
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© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
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© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
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© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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© Кадр видео из соцсетейПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
7 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 7
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
4 из 7
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
6 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
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Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Ситуация в Таиланде
По информации сетевого телеканала Reporters, число погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до пяти, пропавшими без вести считаются 117 человек.
По словам вице-премьера Пхумтама Вечаячайя, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.
Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.
Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.
Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.
© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке