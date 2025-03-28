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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144 - РИА Новости, 28.03.2025
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17:43 28.03.2025 (обновлено: 18:39 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144 - РИА Новости, 28.03.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:43:00+03:00
2025-03-28T18:39:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
мьянма
мин аун хлайн
таиланд
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ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн."В общей сложности 144 человека погибли, &lt;…&gt; 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагайне и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим там спасательные работы", — рассказал глава государства в официальном обращении к нации.Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Ситуация в ТаиландеПо информации сетевого телеканала Reporters, число погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до пяти, пропавшими без вести считаются 117 человек. По словам вице-премьера Пхумтама Вечаячайя, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
2025-03-28T17:43
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
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землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, мьянма, мин аун хлайн, таиланд
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Мьянма, Мин Аун Хлайн, Таиланд
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144

Число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 144 и может еще вырасти

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
"В общей сложности 144 человека погибли, <…> 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагайне и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения. Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим там спасательные работы", — рассказал глава государства в официальном обращении к нации.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Вчера, 11:17
Посольство России в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.
Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
© AP Photo / Aung Shine Oo

Последствия землетрясения в Мьянме

Последствия землетрясения в Мьянме

Последствия землетрясения в Мьянме

© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 7
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 7
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 7
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
4 из 7
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 7
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
6 из 7
© Кадр видео из соцсетейПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
7 из 7

Последствия землетрясения в Мьянме

© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 7
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
4 из 7
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
6 из 7
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
7 из 7
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.

Ситуация в Таиланде

По информации сетевого телеканала Reporters, число погибших в Бангкоке в результате землетрясения выросло до пяти, пропавшими без вести считаются 117 человек.
По словам вице-премьера Пхумтама Вечаячайя, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.
Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.
Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.
Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.
© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреМьянмаМин Аун ХлайнТаиланд
 
 
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