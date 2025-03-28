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Число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 300
Число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 300 - РИА Новости, 28.03.2025
Число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 300
Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:55:00+03:00
2025-03-28T13:55:00+03:00
2025-03-28T14:11:00+03:00
мьянма
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число пострадавших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 300, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая.Ранее газета сообщала о 200 пострадавших."По меньшей мере 300 человек пострадали (из-за землетрясения - ред.)", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007917536.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Мьянма, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число пострадавших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 300
Больница в Мандалае сообщила о 300 пострадавших при землетрясении в Мьянме