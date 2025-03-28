https://ria.ru/20250328/myanma-2007913875.html

Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек

Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек - РИА Новости, 28.03.2025

Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек

Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:50:00+03:00

2025-03-28T12:50:00+03:00

2025-03-28T12:54:00+03:00

в мире

мьянма

мандалай (округ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007885482_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5234ffc4458e5570f6dde3fff2c72160.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай."Землетрясение убило 13 человек... и ранило еще 200", - говорится в сообщении издания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html

мьянма

мандалай (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, мандалай (округ)