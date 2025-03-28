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Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек
Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек - РИА Новости, 28.03.2025
Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек
Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:50:00+03:00
2025-03-28T12:50:00+03:00
2025-03-28T12:54:00+03:00
в мире
мьянма
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 13, по меньшей мере 200 человек пострадали, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай."Землетрясение убило 13 человек... и ранило еще 200", - говорится в сообщении издания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, мандалай (округ)
В мире, Мьянма, Мандалай (округ)
Число погибших из-за землетрясение в Мьянме достигло 13 человек
В Мьянме из-за землетрясения погибли 13 человек, около 200 пострадали