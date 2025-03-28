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Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме

Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме

Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:43:00+03:00

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2025-03-28T11:43:00+03:00

в мире

мьянма

нейпьидо

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших, сообщили РИА Новости очевидцы землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Информации о жертвах пока не поступало. “Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этом момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение. Видимо, будут еще толчки", - сообщил РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской Ассоциации дружбы с Российской Федерацией. Другой очевидец землетрясения заявил, что в Мандалее и Сагайне, возможно, будет много погибших в результате стихийного бедствия. Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.

мьянма

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Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T11:43 true PT1M27S

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