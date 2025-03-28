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Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
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11:43 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме
Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:43:00+03:00
2025-03-28T11:43:00+03:00
в мире
мьянма
нейпьидо
землетрясение в мьянме и таиланде
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ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших, сообщили РИА Новости очевидцы землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Информации о жертвах пока не поступало. “Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этом момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение. Видимо, будут еще толчки", - сообщил РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской Ассоциации дружбы с Российской Федерацией. Другой очевидец землетрясения заявил, что в Мандалее и Сагайне, возможно, будет много погибших в результате стихийного бедствия. Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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в мире, мьянма, нейпьидо, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Мьянма, Нейпьидо, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме
ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших, сообщили РИА Новости очевидцы землетрясения.
2025-03-28T11:43
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Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме

Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА, 28 мар – РИА Новости. Во время землетрясения в Мьянме отключили электричество и связь, в Нейпьидо со стен отелей падали телевизоры, а в Мандалее и Сагайне может быть много погибших, сообщили РИА Новости очевидцы землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах. Информации о жертвах пока не поступало.
“Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этом момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение. Видимо, будут еще толчки", - сообщил РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской Ассоциации дружбы с Российской Федерацией.
Другой очевидец землетрясения заявил, что в Мандалее и Сагайне, возможно, будет много погибших в результате стихийного бедствия.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.
 
В миреМьянмаНейпьидоЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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