https://ria.ru/20250328/mvf-2008061322.html

МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине

МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 28.03.2025

МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:24:00+03:00

2025-03-28T23:24:00+03:00

2025-03-28T23:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации."Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006956632.html

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008045457.html

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мвф, украина, киев, россия, верховная рада украины, сша, в мире