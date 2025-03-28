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МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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23:24 28.03.2025 (обновлено: 23:33 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/mvf-2008061322.html
МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине
МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 28.03.2025
МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:24:00+03:00
2025-03-28T23:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации."Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006956632.html
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мвф, украина, киев, россия, верховная рада украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, МВФ, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, США, В мире
МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине

МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.
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В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.
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Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
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