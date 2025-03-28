https://ria.ru/20250328/mvd-2007863452.html
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram - РИА Новости, 28.03.2025
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:24:00+03:00
2025-03-28T09:24:00+03:00
2025-03-28T09:24:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ."Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
https://ria.ru/20250327/mvd-2007622052.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с соцвыплатами в Telegram