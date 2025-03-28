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МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram - РИА Новости, 28.03.2025
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09:24 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/mvd-2007863452.html
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram - РИА Новости, 28.03.2025
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram
Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:24:00+03:00
2025-03-28T09:24:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ."Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок в Telegram

МВД предупредило о новом витке фишинговых рассылок с соцвыплатами в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники рассылают в Telegram фишинговые рассылки с фейковыми соцвыплатами, которые на самом деле рекламируют мошеннические инвестиционные проекты и нелегальные казино, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в ТГ. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы", - говорится в сообщении.
Правоохранители рекомендуют разъяснять своим родственникам старшего поколения, что за подобной информацией лучше следить только на официальных сайтах органов государственной власти, другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
МВД предупредило о новой мошеннической схеме с криптокошельками
27 марта, 10:00
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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