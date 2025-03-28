https://ria.ru/20250328/muzyka-2007852567.html

Более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет

Более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет - РИА Новости, 28.03.2025

Более 70% зумеров любят вечеринки и музыку прошлых лет

Более 70% представителей поколения Z (зумеров) 1996-2010 годов рождения - любят вечеринки и музыку прошлых лет, почти 60% носят одежду в стиле 80-х, 90-х и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:54:00+03:00

2025-03-28T06:54:00+03:00

2025-03-28T06:54:00+03:00

технологии

артур саркисян

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 70% представителей поколения Z (зумеров) 1996-2010 годов рождения - любят вечеринки и музыку прошлых лет, почти 60% носят одежду в стиле 80-х, 90-х и нулевых, а каждый второй использует пленочные фотоаппараты, говорится в исследовании платформы Calltouch, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Молодежь охотно заимствует элементы ушедших эпох: 71% увлекаются музыкой и вечеринками прошлых лет, 59% носят одежду в стиле 80-х, 90-х и нулевых, а 53% смотрят старые фильмы. Даже технологии ретро находят отклик: 52% используют пленочные фотоаппараты, 25% выбирают винтажные гаджеты, а 18% слушают винил", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что для молодых людей интерес к другому времени связан с возможностью прикоснуться к атмосфере без цифрового шума. Например, для 82% старые тренды кажутся уютными, для 65% вещи прошлых лет выглядят более стильно, чем современные, а 42% уверены в их качестве. Также их интересует прошлое, потому что они хотят понять, как жили их родители (42%) и прикоснуться к культуре (35%). Почти каждый пятый зумер (17%) использует старые вещи, чтобы выделиться среди сверстников. Представители поколения Х - родившиеся в период 1965-1980-х годов - в свою очередь не изменяют привычкам. Например, они хранят бумажные фотографии или смотрят старые любимые фильмы. Но вместе с тем, каждый третий представитель этого поколения считает, что современные технологии подходят для всех возрастов. Так, 79% опрошенных ценят удобство новых технологий, 61% стремятся лучше понять своих детей и внуков, а 56% просто любопытны к трендам. "Границы между поколениями уже не просто стираются — они переписываются заново. Зумеры вдохновляются прошлым, а поколение "икс" уверенно осваивает технологии будущего. В результате привычные теории поколений теряют свою предсказуемость, а маркетологам приходится заново искать работающие подходы. Теперь недостаточно механически обращаться к ностальгии — важно понимать, что действительно резонирует с аудиторией", - прокомментировал СЕО Calltouch Артур Саркисян.

https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html

https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, артур саркисян